Después de 10 años, cerró un conocido restaurante de Capital

View this post on Instagram

@robertogerbeno @pato.gallardo FAUSTINA les da las GRACIAS infinitas por habernos apoyado estos 10 au00f1os... hoy la realidad nos supera y no estamos exentos de ella... es por eso que les decimos hasta pronto... pato, Rober y un montu00f3n de gente que ayudu00f3 a este sueu00f1o !!!