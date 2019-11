Gattoni sobre el bono para estatales: “estoy dispuesto a escuchar”

“No es la primera vez que sale el tema de bonos en el año, ya hace un par de meses cuando el gobierno nacional lo contemplaba yo manifesté que la cláusula gatillo y un bono eran absolutamente incompatibles e imposible de acceder. Desde lo financiero, porque nos llevaba un esfuerzo la cláusula gatillo. No obstante, en estos días ha tomado cuerpo, nosotros lo hemos hablado con algunos sectores gremiales, intercambiado opiniones sobre la posibilidad de un bono. Yo les he reiterado que en estas condiciones es imposible. A partir de ahí han surgido algunas ideas, algunas variantes a la cláusula gatillo”, dijo el ministro de Hacienda Roberto Gattoni este martes en una entrevista en Radio Armonía, sobre la posibilidad de un plus navideño para los estatales sanjuaninos.

El acuerdo salarial con los estatales parecía cerrado por este año pero la escalada de la inflación produjo nuevas inquietudes en el sector gremial que están siendo escuchadas por la gestión uñaquista. “Yo estoy dispuesto a escuchar y sentarme con los gremios a contestar alguna variante que le resulte a los sectores del trabajo efectiva y que nosotros podamos cumplir”, resaltó Gattoni sobre las charlas.

Agregó que “si hay algún pedido que no podamos cumplir no tiene sentido y si hay un ofrecimiento por parte nuestra que no tiene efectividad en los trabajadores, tampoco tiene sentido. El justo equilibrio es encontrar alguna respuesta a alguna necesidad que los gremios entiendan que es de carácter general y que nosotros podamos cumplir. Y si no, seguiremos con lo que tenemos pactado hasta fin de año y ya veremos qué pasa el año que viene”.

El ministro no estará en Hacienda el año próximo ya que fue electo vicegobernador pero volvió a insistir con su opinión sobre la necesidad de replantear la cláusula gatillo que se aplica hace 3 años con los sueldos de los estatales locales. “Creo que la experiencia nos ha mostrado que tal cual está hoy hay que buscar variantes a la cláusula gatillo. No la descarto pero hay que buscar variantes para poder cumplir el pago porque esta situación de la recaudación por debajo de la inflación vas a generar lo que nadie quiere que es que en algún momento no se puedan pagar los salarios”, advirtió.

Recaudación en rojo

En San Juan preocupan los números de la recaudación que pierde la pelea contra la inflación. Gattoni citó como ejemplo que la evolución de la recaudación de octubre de este año comparada con el mismo mes del año anterior ha sido de 37%, es decir, más de 15 puntos por debajo de la inflación, y un 44% acumulado en el año que marca una diferencia aproximada del 11%.

“En el 2001 la inflación duró 4 meses ahora lleva más de un año, para dimensionar como es el golpe de la crisis y de las finanzas públicas”, expresó en Radio Armonía el funcionario. Y opinó sobre cuánto cree que demorará Alberto Fernández en sacar de la crisis al país que “no es fácil ni rápido. Lo importante es que hay un cambio de rumbo, que empecemos un proceso de recuperación va a necesitar de acuerdos”.

Analizó sobre Nación que “en los últimos tres años no se ha cumplido ninguna de las metas macrofiscales”. Y anticipó sobre las metas dentro de la provincia que “la ley de responsabilidad fiscal está para cumplirla. Sera más fácil de cumplir el año que viene. Los municipios no han podido cumplir por diferentes razones y hay cambio de autoridades. Lo más sano es que los proyectos de obra los revisen los que inician la gestión”.

Contratados tendrán mejoras

En las declaraciones radiales, el ministro consignó que los contratados provinciales tuvieron un ajuste del 36% a principios de año cuando el Gobierno local entendía que la inflación anual iba a ser del 27% o 30%, pero ya se superó ese número. “Los vamos a contemplar. En el presupuesto 2020 hemos contemplado un ajuste que recomponga la situación de los contratados. Hasta fin de año lamentablemente no podemos hacer mucho más que lo que venimos haciendo”.