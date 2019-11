De panadería tradicional a refugio musical en Rivadavia

Aprendió de su padre el oficio de hacer pan y gracias a ese aprendizaje logró abrir dos panaderías en las que unió su trabajo con el arte, su otra gran pasión. Así nació ArtePan, un emprendimiento en el que todos los viernes músicos sanjuaninos despliegan su talento. El público, además de escuchar buena música, puede degustar alguna de las delicias artesanales que fabrica Adrián Martínez y su esposa, Alejandra Luna, la dupla que está detrás de este negocio.

El espíritu emprendedor siempre estuvo vivo en esta familia. Asumiendo grandes riesgos, el matrimonio vendió hasta sus movilidades para apostar al sueño de la panadería propia y así fue que después de varios intentos fallidos pudieron abrir la primera panadería ArtePan en Pocito y luego en el Paseo Oeste, de Rivadavia. “Venimos trabajando con mi esposa desde hace años, desde que éramos novios. Tuvimos muchos intentos hasta que desde hace 4 años no paramos más”, contó Adrián.

Para el panadero, uno de los mayores plus que tiene ArtePan es que su propio dueño conozca el oficio, la mejor “herencia” que su padre le legó. Adrián es la cabeza detrás de todas las recetas y aunque haya cambios de maestros panaderos, los productos siguen siendo los mismos porque las proporciones de los ingredientes son siempre las mismas. La gran estrella de la panadería son las semitas caseras, hechas con chicharrones y por las que hacen cola los clientes.

¿Por qué ArtePan? “El nombre lo elegimos porque me gustan mucho varias ramas del arte y además está el arte de hacer pan, que es a lo que nos dedicamos. La panadería no es para cualquiera, es un trabajo muy duro, lleva tiempo y dedicación, si no te gusta no durás mucho y para mí es un arte”, explicó Adrián. Con la idea fija de darle un lugar a la música, el matrimonio Martínez-Luna abrió un local más grande en Rivadavia. Los primeros músicos tocaron allí y ahora todos los viernes hay talentosos artistas locales que dan a conocer lo que hacen ante un abundante público.

Desde homenajes a Charly García hasta jazz, todo estilo tiene un lugar en este refugio del arte local. La entrada es gratuita. Varios han sido los ofrecimientos de músicos sanjuaninos para presentarse a tocar. La novedosa propuesta caló hondo en el mundo artístico de la provincia.

Con el sueño de abrir un “ArtePan” en cada departamento de San Juan, Adrián y Alejandra trabajan codo a codo en mejorar este emprendimiento, que nació fruto del trabajo arduo y de la mejor herencia.