Cyber Monday: consejos para comprar con seguridad y evitar trampas

Arrancó a las 0 hora de este lunes una nueva edición del Cyber Monday en Argentina, una iniciativa impulsada desde 2012 por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), en la que las empresas participantes ofrecen descuentos y ofertas en la venta online de sus productos.

Además de ser una oportunidad para aquellas personas que desean no es sólo una oportunidad para acceder a servicios y productos a un menor precio, también es un período en el que los ciberdelincuentes están más atentos a los descuidos de los usuarios online.

El Cyber Monday contribuye al crecimiento del comercio electrónico en Argentina. De acuerdo a la CACE, durante la última edición de 2018, participaron 518 empresas y se alcanzó una facturación total de 7.285 millones de pesos.

“Los números demuestran la importancia de esta iniciativa tanto para las empresas, como para las personas. Es por ello que resulta clave cuidar la seguridad de las búsquedas y operaciones online, para lo cual es necesario tener en cuenta una serie de recomendaciones que harán de la compra y venta, un proceso más seguro para todos”, señala Sebastián Stranieri, CEO de VU.

¿Cómo saber que tu compra es segura?

Comprar a través de sitios oficiales o tiendas online de reconocidos negocios comerciales.

Realizar la compra a través de una conexión segura y tratar de evitar las redes de WiFi públicas y las conexiones abiertas de bares o restaurantes, por ejemplo.

Acceder al sitio de interés desde un buscador o tipeando la URL.

Evitar comprar a través de links que lleguen en SMS, redes sociales, WhatsApp o por mail.

Evitar ingresar los datos de la tarjeta dos veces, ante fallas en el pago, hasta que no estar seguros de que no se haya realizado un cargo en la tarjeta.

Reconocer que los procesos de pagos pueden demorar hasta un minuto; durante ese tiempo no darle “refrescar” al navegador.

Evitar entregar los datos completos de la tarjeta a desconocidos.

Desconfiar de los precios demasiado bajos y comprobar la posibilidad de devolución, ya que la existencia de esta política es una señal de confianza. En caso contrario, no es aconsejable realizar la compra.

En un contexto de caída de consumo, las promociones y descuentos del Cyber Monday pueden servir para reactivar la actividad del comercio, aumentar las compras antes de las vacaciones y las fiestas de fin de año. De acuerdo a los últimos índices del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), este año, el consumo masivo (alimentos, bebidas y productos de higiene y limpieza) cerrará con una caída de entre 6% y 10%, mientras que en el caso de los bienes durables (electrodomésticos, muebles o automóviles), las bajas son aún más elevadas.

“Esperemos que las personas tomen estos consejos para que puedan aprovechar las ofertas del Cyber Monday cuidando la seguridad de sus transacciones e identidad digital, sin pasar por un momento desagradable, de vulnerabilidad y hackeo de sus datos personales”, concluye Stranieri.

Fuente: Ámbito