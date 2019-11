Los industriales sanjuaninos, post elecciones: con esperanzas, pero cautelosos

Hugo Goransky, presidente de la Unión Industrial de San Juan, contó cuál es su mirada del post elecciones. La primer semana de Alberto Fernández comenzó tranquila y luego aceleró en términos económicos, con las medidas tomadas por la gestión de Mauricio Macri para contener los problemas económicos que sufre el país desde hace más de un año. En el medio, se conocieron las estadísticas de los industriales argentinos, que sumaron una nueva caída en su actividad. En este contexto, el industrial sanjuanino habló sobre las expectativas, miedos y opiniones de lo que pasó del sector, que ya tuvo reuniones tanto con el presidente electo como con el integrante de su equipo económico, Matías Kulfas.

En una charla con Tiempo de San Juan, Goransky dijo los emprearios están viendo "el vaso medio lleno" y sobre todo remarcó la importancia de la foto del día después entre el actual presidente y el que será su sucesor. Para el sanjuanino, esta imagen representa otra realidad política e institucional que marcará al menos los dos primeros años de gobierno de Alberto Fernández: la conformación de un Congreso muy parejo. "Las dos fuerzas van a gobernar, porque hay un poder ejecutivo, pero también un poder legislativo y ya no habrá las típicas escribanías", analizó. Esta necesidad de acuerdo y sentarse a consensuar, para Goranzky, le significa "al ciudadano común y al empresario que hay diálogo entre las fuerzas políticas".

Si bien tienen una visión positiva a largo plazo, tienen en claro que la primera etapa no será fácil para el sector. "Tenemos que ser claros y decirle a los trabajadores e industriales que de esto no se sale en dos meses y vamos a estar de vuelta comprando electrodomésticos o viajando".

En este contexto, el rol de los empresarios e industriales será "seguir poniendo el hombro, porque la actividad privada es la que permite que el país tenga las divisas que necesita". Además dijo que la industria es actualmente "parte de la solución, porque genera trabajo genuino y de calidad".

Qué quieren de la nueva gestión

Para cumplir este rol de "poner el hombro", los empresarios sanjuaninos tienen en claro que necesitan políticas pensadas para el sector. Algunas de estas ya han llegado a los oídos indicados, teniendo en cuenta que durante la campaña electoral tanto Fernández como Kulfas, durante sus visitas a San Juan, estuvieron con industriales y empresarios sanjuaninos. Entre los pedidos que tiene el sector, que no son nuevos sino que integran un pedido de diálogo que desde hace años intentan entablar con Buenos Aires, están líneas de créditos con tasas razonables, medidas para potenciar economías regionales y una "modernización laboral", que Goransky se ocupó de diferenciar de una reforma.

"Hay que buscar que la economía argentina sea competitiva, tenemos que hacer acuerdos inteligentes con otros países del mundo pero sólo con buenos productos no alcanza si no tenemos transporte y aportes patronales que nos permitan ser rentables", opinó el empresario. Además dijo que espera que el próximo gobierno logre hacer llegar los tan deseados capitales externos, pero que no sean "golondrina, sino que vengan invertir en infraestructura o a asociarse con nuestra matriz productiva".

Durante las últimas semanas, aun antes de que se definiera la elección, la Unión Industrial trabajó en un plan de medidas y objetivos para la próxima década en la que proponen políticas para la macroeconomía del país, pero también para la economía productiva.

Macri y los 12 años de kirchnerismo, según los industriales

Goransky habló de qué fue lo mejor y lo peor de la gestión de Mauricio Macri. El industrial rescató como positivo la transparencia del INDEC, la política exterior de la gestión y también el fomento a las energías alternativas. Entre las críticas, el sanjuanino puso énfasis en los problemas que tienen ahora los industriales en materia económica y opinó que "no favoreció a las PYMES, ni a los industriales y se cometieron errores que se podían solucionar con el diálogo".

"Es difícil hacer un diagnóstico hoy sobre un problema grave que tenemos las empresas y Pymes argentinas, que no estamos pasando bien, seguramente van a quedar cosas positivas pero también hay que aprender de los errores, entre esos la falta de diálogo", cerró el empresario.

Teniendo en cuenta que la próxima gestión tiene fuertes vínculos con los gobiernos de Néstor y Crstina Kirchner, Goransky contestó también qué es lo que no le gustaría ver en los cuatro años de Alberto Fernández. "No nos gustaría que vuelva a suceder es hubiera enfrentamiento y grietas" opinó el industrial, y agregó que espera que "no haya manipulación de la información del INDEC" y por último que "la política exterior no puede estar centrada en tres o cuatro países que no están dentro del mundo".

