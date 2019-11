Tres esquinas céntricas desocupadas: lo que piden los dueños

Tres esquinas muy importantes de San Juan están en alquiler. Todas, ubicadas en zonas muy comerciales y de mucho tránsito. Los alquileres de los locales van desde los $45.000 a los $500.000. En el caso del local donde funcionaba el banco Galicia, está desocupado desde octubre del 2018, el que quedó libre más recientemente es el de Libertador y Mendoza, donde había una financiera.

Sin dudas, la esquina desocupada más emblemática es la de General Acha y Rivadavia. Durante años funcionó el banco Galicia pero en octubre del año pasado se mudó a Ignacio de la Roza y General Acha. En ese momento, hubo una ola de especulaciones respecto del precio de alquiler de este local que ni un banco podía costear. Hasta antes de las PASO, los propietarios pedían $500.000.

Fuentes del mercado inmobiliario indicaron que este caso es particular. Los dueños de esta esquina tienen muchas propiedades en el centro y no es clave para ellos alquilar el comercio. Por esta razón, se estima que no bajan el precio.

En el local de Libertador y General Acha funcionaba una boutique, que cerró luego de una inspección de AFIP a nivel nacional. Desde el momento que el comercio bajó sus persianas, no hubo quien intentara rentar la esquina. Ese negocio se caracteriza por ser muy grande y sus propietarios piden $50.000 por mes. Le baja el precio que haya tantas paradas de colectivo cerca, lo que incrementa la inseguridad, según indicaron las fuentes consultadas.

La esquina de Libertador y Mendoza es la que fue desocupada más recientemente. Allí funcionaba una financiera muy conocida a nivel nacional. El local lleva pocos meses vacío. Allí funcionó durante años una confitería y luego pasaron distintos comercios hasta que finalmente abrió la financiera. Los propietarios piden $45.000 porque si bien no es tan grande como el local de Libertador y General Acha, es una esquina mejor valuada.