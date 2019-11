Otro aumento que duele: la carne, subió un 18% en San Juan

Antes de que finalice octubre, la carne aumentó un 18% en San Juan y en distintos puntos del país, en un contexto de especulación, con cepo al dólar y caída libre del consumo. Ante esta situación, Tiempo de San Juan consultó con Sebastián Parra, empresario local de la carne sobre el impacto que ya tiene este aumento en la provincia.

“En todos lados, la carne ha subido un 18%. El cargamento que me llega esta noche ya viene con el aumento, y en algunos lugares ya se siente el traslado a los precios”, sostuvo Parra.

Sobre el impacto que tendrá esta situación en las carnicerías locales, el empresario indicó: “Los precios ya se están trasladando a la venta al consumidor. Un carnicero promedio debería remarcar un 35% el valor de la media res, aunque como el consumo viene bajando, los dueños de los negocios han resignado ganancia para poder vender, y terminan remarcando un 20%”.

De esta manera, los cortes ya empezaron a aumentar entre $20 y $30 por kilo. Por último, sobre los motivos del aumento, Sebastián Parra advirtió que si bien no le han dado motivos aparentes, “tienen que ver con cómo ha aumentado el combustible y ha aumentado todo en general. Tengamos en cuenta que al haberle aplicado un cepo al dólar, los ahorristas empiezan a invertir sus capitales en otras cosas, quizás no haya una corrida cambiaria, pero los insumos u otras cosas que quedan al libre mercado de compra y venta no la pueden manejar”.