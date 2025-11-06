jueves 6 de noviembre 2025

¡Es hoy!

UPCN debuta en la Liga Argentina y concreta su regreso al máximo torneo del vóley argentino

Desde las 15hs, el equipo gremial enfrentará a River Plate en el Polideportivo Municipal de Monteros.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-05 at 10.59.09

UPCN San Juan Vóley comienza este jueves una nueva edición de la Liga de Vóleibol Argentina. El campeón histórico de la LVA con nueve títulos, seis de ellos obtenidos de manera consecutiva, regresa de esta manera al certamen tras ganar la Liga Nacional. El Tour 1 se desarrollará en Tucumán hasta el domingo y los partidos serán televisados por Fox Sports.

El debut será este 6 de noviembre a las 15 frente a River Plate, en el estadio Polideportivo Municipal de Monteros.

Posteriormente, Los Cóndores enfrentarán Tucumán de Gimnasia el viernes 7 a las 21, y cerrarán el domingo 9 de noviembre a las 18 frente a Waiwen Vóley.

El equipo dirigido por Fabián Armoa realizó una fuerte pretemporada, con trabajos en San Juan y una serie de amistosos disputados en Chile y Mendoza, donde ajustó aspectos del funcionamiento técnico y colectivo.

Para esta nueva etapa, UPCN conformó un plantel renovado, que combina jugadores históricos con incorporaciones experimentadas y jóvenes valores que se suman a la estructura del equipo.

El plantel 2025/26 está integrado por:

Armadores: Mateo Bozicovich y Juan Martín Riganti.

Opuestos: Ronald Jiménez (Colombia) y Gerónimo Elgueta.

Centrales: Matheus Alejandro (Brasil), Imanol Salazar, Federico Franetovich e Iván Quiroga.

Receptores punta: Alejandro Toro, Leon Meier (Alemania), Juan Simón Villarruel y Mateo Gómez.

Líberos: Federico Trucco y Pedro Besso.

La fase regular de la LVA se jugará en seis tours. El segundo también será en Tucumán, pero con Tucumán de Gimnasia como anfitrión, mientras que el tercero será en San Juan.

El Tour 3, que cerrará la primera ronda del campeonato, se desarrollará del 4 al 7 de diciembre en el estadio de UPCN.

Luego, entre el 12 y 17 de diciembre se jugará la Copa ACLAV, que otorgará la clasificación al Campeonato Sudamericano de Clubes, competencia en la que UPCN ya ha sido bicampeón continental y que le permitió luego jugar el Mundial de Clubes, en el que es doble medallista, otro hito del club para la historia del vóleibol argentino.

La fase regular de la LVA retomará el 15 de enero con los tres Tours restantes (15 al 18/01 en Boca Juniors; 29/01 al 01/02 en Waiwen; y 12 al 15/02 en River Plate), para luego darle paso a los Play Offs.

El regreso de Los Cóndores a la Liga de Vóleibol Argentina marca un nuevo capítulo en la trayectoria de un club que ha sido protagonista permanente del vóley nacional e internacional.

Dejá tu comentario

