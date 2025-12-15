lunes 15 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Título en juego

Unión-Desamparados, por el trono del Clausura: valor de las entradas y qué ubicación tendrá cada hinchada

Este miércoles se jugará en el Estadio San Juan del Bicentenario la final del campeonato sanjuanino. Todo lo que debes saber.

Por Redacción Tiempo de San Juan
estudiantes

La noche del miércoles promete emociones y un choque picante. Unión y Desamparados, dos pesos pesados del fútbol local, se verán las caras para definir al campeón del Torneo Clausura en un duelo que tendrá el plus de ambas hinchadas y con todo el folklore del fútbol. El encuentro se jugará desde las 21.30 en el Estadio del Bicentenario.

Lee además
union y penaflor, los sobrevivientes sanjuaninos de un regional amateur implacable
Fútbol

Unión y Peñaflor, los sobrevivientes sanjuaninos de un Regional Amateur implacable
union presento a su nuevo cuerpo tecnico tras la salida de magallanes
Fútbol sanjuanino

Unión presentó a su nuevo cuerpo técnico tras la salida de Magallanes

Las entradas ya se encuentran disponibles, con valores promocionales para quienes se aseguren su lugar antes del día del partido. Hasta el miércoles al mediodía, los tickets cuestan $10.000 para las populares y $18.000 para las plateas, y pueden adquirirse de forma online a través del sitio oficial de la Liga Sanjuanina (https://ligasanjuanina.com.ar/events/final-liga-sanjuanina-union-vs-desamparados). En cambio, quienes decidan comprar el mismo miércoles en el estadio deberán abonar $15.000 las populares y $25.000 las plateas.

En cuanto al operativo de ingreso, cada hinchada tendrá su sector asignado. Los simpatizantes de Unión ocuparán la Popular Sur, ingresando por Calle 7, además de la Platea Baja Sur. Del otro lado, los fanáticos de Desamparados se ubicarán en la Popular Norte, con acceso por Ruta 40 y Calle 6, y también en la Platea Baja Norte.

*Si el Azul se impone frente al Puyutano, se quedará con el Clausura y también con el título de Supercampeón del año, ya que fue el ganador del Torneo Apertura.

*En cambio, si Desamparados consigue la victoria, levantará el trofeo del Clausura y forzará una superfinal anual frente a Unión.

Seguí leyendo

Video: el gesto de Lucas Ceballos a los hinchas tras la eliminación de Desamparados

Almirón se convirtió en el nuevo entrenador de Rosario Central

'Tanque' y goleadora: quién es la 9 de San Martín que fue figura y levantó la corona de oro para el Pueblo Viejo

Jáchal derrotó con autoridad a Ausonia y es el nuevo campeón del básquet sanjuanino

Los hinchas de Godoy Cruz le hicieron un exigente pedido al nuevo presidente: "Queremos volver"

Un equipo del ascenso le hizo una oferta tentadora a Wanchope Ábila y podría ser rival de San Martín

Obras se consagró campeón en Jujuy

San Juan hizo historia en la natación nacional

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una pelota, un hincha y un gesto que se llevo todos los aplausos en cancha del azul de rawson
Historia

Una pelota, un hincha y un gesto que se llevó todos los aplausos en cancha del "Azul" de Rawson

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se viene un edificio sanjuacino: así será el innovador puesto fronterizo único que modernizará la seguridad entre San Juan y Mendoza
Adiós a San Carlos y Jocolí

Se viene un edificio "sanjuacino": así será el innovador puesto fronterizo único que modernizará la seguridad entre San Juan y Mendoza

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas
Buena noticia

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas

Tres apostadores sanjuaninos se quedaron con premios del Telekino y el Quini 6.
Juegos de azar

Dos sanjuaninos de un mismo departamento ganaron más de $8.000.000 cada uno en el Quini 6

El jubilado que provocó un choque en cadena y aplastó a un verdulero en Pocito quedó libre
Tribunales

El jubilado que provocó un choque en cadena y aplastó a un verdulero en Pocito quedó libre

Inti y Delfina, las flamantes Representantes de Santa Lucía.
Celebración

Inti y Delfina fueron elegidas nuevas Representantes de Santa Lucía

Te Puede Interesar

Acueducto gate: qué pasó con la investigación y por qué el fiscal le pidió una aclaración al denunciante
Denuncia penal

Acueducto gate: qué pasó con la investigación y por qué el fiscal le pidió una aclaración al denunciante

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tremendo susto en un coqueto edificio céntrico: se incendió un aire y un menor apagó las llamas
Capital

Tremendo susto en un coqueto edificio céntrico: se incendió un aire y un menor apagó las llamas

La dura respuesta de San Juan a La Rioja por Vicuña: Cada provincia gobierna su territorio y sus recursos sin interferencias externas
Comunicación

La dura respuesta de San Juan a La Rioja por Vicuña: "Cada provincia gobierna su territorio y sus recursos sin interferencias externas"

Imagen ilustrativa
Golpe a un domicilio

Robaron una caja fuerte con $6.500.000 de una casa de Chimbas

Qué triste: habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia
Repercusiones

"Qué triste": habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia