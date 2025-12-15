Unión-Desamparados, por el trono del Clausura: valor de las entradas y qué ubicación tendrá cada hinchada

La noche del miércoles promete emociones y un choque picante. Unión y Desamparados , dos pesos pesados del fútbol local, se verán las caras para definir al campeón del Torneo Clausura en un duelo que tendrá el plus de ambas hinchadas y con todo el folklore del fútbol. El encuentro se jugará desde las 21.30 en el Estadio del Bicentenario.

Las entradas ya se encuentran disponibles, con valores promocionales para quienes se aseguren su lugar antes del día del partido. Hasta el miércoles al mediodía, los tickets cuestan $10.000 para las populares y $18.000 para las plateas, y pueden adquirirse de forma online a través del sitio oficial de la Liga Sanjuanina ( https://ligasanjuanina.com.ar/events/final-liga-sanjuanina-union-vs-desamparados ). En cambio, quienes decidan comprar el mismo miércoles en el estadio deberán abonar $15.000 las populares y $25.000 las plateas.

En cuanto al operativo de ingreso, cada hinchada tendrá su sector asignado. Los simpatizantes de Unión ocuparán la Popular Sur, ingresando por Calle 7, además de la Platea Baja Sur. Del otro lado, los fanáticos de Desamparados se ubicarán en la Popular Norte, con acceso por Ruta 40 y Calle 6, y también en la Platea Baja Norte.

*Si el Azul se impone frente al Puyutano, se quedará con el Clausura y también con el título de Supercampeón del año, ya que fue el ganador del Torneo Apertura.

*En cambio, si Desamparados consigue la victoria, levantará el trofeo del Clausura y forzará una superfinal anual frente a Unión.