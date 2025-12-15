Jorge Almirón se convirtió en el nuevo entrenador de Rosario Central , que tras quedarse con el Trofeo de Liga 2025 sufrió la salida de Ariel Holan en vísperas a su regreso a la Copa Libertadores con Ángel Di María como máxima figura.

El sorpresivo éxodo de Holan generó una búsqueda en el Canalla, la cual llegó a su fin tras casi una semana donde fueron mencionados candidatos como Eduardo Coudet, Ramón Díaz y Gabriel Milito. Finalmente en Arroyito se decantaron por el ex Boca y Lanús, que llegó a un acuerdo y estará al frente de la Academia Rosarina hasta diciembre del inminente 2026.

La última experiencia de Almirón como entrenador fue en Colo-Colo, club al cual comandó entre enero de 2024 y agosto del 2025. Un periplo en Santiago donde logró dos títulos, al quedarse con la Liga de Primera 2024 y la Supercopa de Chile posterior, dando un paso al costado luego de una dolorosa goleada como local por 4-1 frente a Universidad Católica que lo dejó octavo fuera de toda zona de copas en el certamen local. Una durísima derrota poco después de quedarse afuera de la Copa Libertadores en su fase de grupos, participación del Cacique condicionada por los incidentes ante Fortaleza, los cuales resultaron en la pérdida de puntos y tener que jugar sin público.

En lo que respecta al fútbol argentino, el último paso de Almirón fue al frente de Boca, club con el que alcanzó la final de la Copa Libertadores 2023 antes de caer 2-1 a manos de Fluminense en tiempo suplementario en el Maracaná. Un ciclo de poco menos de siete meses y 42 encuentros donde alcanzó una efectividad del 50%, producto de 17 ganados, 12 empates y 13 derrotas.