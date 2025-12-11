Sorpresa canalla: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

Rosario Central confirmó una noticia que sorprendió a propios y extraños: Ariel Holan dejó el cargo de entrenador semanas después de quedar eliminado en octavos de final del Torneo Clausura por Estudiantes de La Plata, pero tras obtener el boleto a la Copa Libertadores 2026 y luego de recibir el título de “campeón de Liga” por ser el club que más puntos obtuvo en la Tabla Anual del certamen argentino.

“Ariel Holan dejó de ser el técnico de Rosario Central. Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año. Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre”, fue el escueto comunicado que emitió el Canalla por redes sociales.

El Profe, de 65 años, desembarcó en el banco de suplentes del Canalla pocas horas después de que se confirmara el final del ciclo de Matías Lequi como DT del club. Fue presentado oficialmente el 11 de noviembre y, casualmente, el inicio de su gestión se dio días más tarde con el empate 1-1 ante Estudiantes de La Plata por la 23ª fecha de la Liga Profesional. Poco más de un año más tarde, y luego de haber sido eliminado en octavos de final del Torneo Clausura por el Pincha tras caer 1-0 en el Gigante de Arroyito, Holan dio un paso al costado. FUENTE: Infobae

