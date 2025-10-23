jueves 23 de octubre 2025

Cruce político-futbolero antes del clásico cuyano

Un hombre cercano a "Chiqui" Tapia cruzó a Cornejo y encendió la interna cuyana: "Dedíquese a gobernar"

Javier Méndez Cartier, presidente de Excursionistas y dirigente de máxima confianza del titular de la AFA, respondió con dureza al gobernador de Mendoza por sus críticas al manejo del fútbol argentino. Su mensaje fue respaldado por Tapia y su círculo íntimo, en la previa del clásico entre San Martín y Godoy Cruz.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Chiqui Tapia

La tensión entre la política y el fútbol volvió a escalar. Esta vez, el protagonista fue Javier Méndez Cartier, presidente de Excursionistas y uno de los dirigentes más cercanos a Claudio “Chiqui” Tapia, quien salió con los tapones de punta contra el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, tras sus críticas al presidente de la AFA.

El conflicto comenzó cuando Cornejo, durante un acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, apuntó contra el manejo de la Asociación del Fútbol Argentino y mencionó el difícil presente de Godoy Cruz, el club de sus amores. Las declaraciones no pasaron inadvertidas en la calle Viamonte, y la réplica llegó desde el entorno más leal a Tapia.

A través de la red social X, Méndez Cartier publicó un mensaje cargado de ironía y reclamos:

Estimado Cornejo, ¿en calidad de qué opina? Como gobernador debería estar orgulloso de tener tres clubes mendocinos en Primera División. Aunque al recién ascendido ni siquiera lo felicitó”, escribió el dirigente.

Y fue más allá:

Su estilo político camaleónico lo lleva a opinar siempre como hincha del Tomba. Le sugiero que limite sus intervenciones a su función institucional y deje de intentar condicionar desde su rol de gobernador. Dedíquese a gobernar para sus coprovincianos y, si avanza con el proyecto secesionista, avise por favor”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMendezCartier/status/1981392605226136003&partner=&hide_thread=false

El posteo no quedó aislado. Tanto Tapia como Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y su mano derecha, compartieron el mensaje, dejando en claro que el descargo contaba con el respaldo total del círculo íntimo del presidente.

El cruce se da en la antesala del clásico cuyano entre San Martín de San Juan y Godoy Cruz, un partido clave para ambos equipos en la lucha por la permanencia. El conjunto mendocino llega en una posición delicada: ocupa el puesto 28 de la tabla anual, apenas un punto por encima del Verdinegro y tres de Aldosivi.

Las palabras de Cornejo, que comparó la situación de Godoy Cruz con la de las pymes mendocinas y calificó al país como “chanta”, fueron consideradas un ataque directo a la gestión de Tapia. En su discurso, el mandatario había destacado la administración del Tomba, pero al mismo tiempo señaló que “sufre el chanterío de este país”, lo que generó malestar en la AFA.

En este contexto, la respuesta de Méndez Cartier no solo funcionó como una defensa institucional, sino también como una señal política: el sanjuanino Tapia, respaldado por su equipo más cercano, no dejará pasar las críticas sin contestar.

