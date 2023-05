Torneo Local: sacaron de las canchas a los fotógrafos y hay enojo, "Nos sentimos censurados"

Hay polémica en el fútbol sanjuanino. Los fotógrafos que cubren a diario el Torneo Local de la Liga Local , se mostraron molestos por una decisión que no los deja realizar su trabajo con normalidad en los diferentes escenarios. Es que en las últimas fechas, no pudieron estar dentro del campo y se vieron obligados a desarrollar su tarea desde la tribuna. Usaron las redes para expresarse y hablaron de 'censura'. ¿Decisión del árbitro o reglamento?

"Sinceramente nos sentimos CENSURADOS, no solo nosotros, si no todos nuestros colegas, que fin de semana tras fin de semana, con calor, frio, viento o lluvia estamos en una cancha del Fútbol Local. Señores, no les hacemos mal a nadie, estamos en un país en democracia, y si no le gustan las críticas, dedíquense a otra cosa", dice una parte del escrito en la página Nuestro fútbol. Fan Page que cubre al certamen doméstico.

Lo cierto es que en una parte del reglamento -el artículo 21- dice: "No se le permite el acceso al campo de juego, instalaciones y banco de suplentes a personas ajenas a los equipos intervinientes y al desempeño propio del partido (miembro de la Comisión Deportiva, personal técnico, árbitros y árbitros asistentes designados, periodustas, personal de vigilancia, etc)", pero sigue sin mencionar a los fotógrafos que cubren a diario la disciplina.

Pedimos disculpas a todos los hinchas del Fútbol de San Juan y a jugadores, ya que no podrán (como hace años hacemos) ver el álbum de fotos de los partidos de su equipo en nuestra página, ya que se ha tomado la determinación de prohibir el ingreso al campo de juego para tomar fotos de los partidos, teniendo que realizar la misma desde atrás de la tela, cosa que es imposible para nuestro trabajo. No sabemos de quien es la decisión, pero parece que no hay libertad de expresión para poder opinar de las actuaciones en los partidos del fin de semana del Torneo Doméstico. Sinceramente nos sentimos CENSURADOS, no solo nosotros, si no todos nuestros colegas, que fin de semana tras fin de semana, con calor, frio, viento o lluvia estamos en una cancha del Fútbol Local.Señores, no les hacemos mal a nadie, estamos en un país en democracia, y si no le gustan las críticas, dedíquense a otra cosa.

