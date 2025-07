¿Se termina la novela?: la decisión de Maximiliano Salas que lo aleja de Racing y lo acerca a River

El delantero Maximiliano Salas ejecutaría en las próximas horas su cláusula de recisión con Racing para así transformarse en el primer refuerzo de River en este mercado de pases. El atacante le dio el sí al técnico Marcelo Gallardo hace varios días y, como la Academia no lo quiso negociar, el Millonario decidió pagar los ocho millones de euros para que pueda calzarse la banda.

Por eso ya están preparando todo para que, una vez ejecutada la cláusula, pueda hacerse la revisión médica lo más rápido posible y ya el miércoles estar junto a sus nuevos compañeros así no se pierde nada de la puesta a punto. En caso de que no den los tiempos, lo esperarían para el jueves. Pese a que se esperaba que la cláusula se pagara este lunes, por ahora no sucedió y podría demorarse un poco más. ¿Qué falta? Que un escribano se presente en Agremiados o envíe una carta documento del jugador en la que pida los números de la cuenta del club para girar el dinero y quede oficialmente ejecutada la cláusula.

Salas tenía una negociación encaminada con Racing y hasta había dado se palabra de extender su vínculo hasta diciembre de 2028 tras un acuerdo por una mejora salarial, pero en el medio apareció River y un llamado de Gallardo inclinó la balanza para que el zurdo cambiara de opinión.

Sin embargo, como en ese interín el Millonario estuvo disputando el Mundial de Clubes, del que quedó eliminado en la primera fase, la cosa se enfrió hasta ahora, cuando River aparece decidido a acelarar a fondo pese a la polémica que se generó en el mundo del fútbol argentino porque el jugador se vaya por la cláusula.

Lo cierto es que los clubes argentinos no suelen ejecutar entre ellos las cláusulas de recisión para evitar conflictos, pero este caso parece ser la excepción. En Racing se supone que hay enojo, aunque hasta ahora ninguna de las partes lo manifestó abiertamente y cuando a Gallardo le consultaron sobre un supuesto enojo de Milito por haber llamado a Salas, el Muñeco aseguró que el presidente de Racing, con el que suele jugar al padel, no se lo manifestó.

Los que sí lo hicieron son los hinchas. Este sábado, Racing disputó un amistoso frente a Olimpia en el Defensores de Chaco y Salas fue silbado cuando la voz del estadio anunció su nombre y también cuando ingresó en el entretiempo del encuentro que terminó 4 a 1 a favor del conjunto argentino. Además, le colgaron pasacales a él y, en especial, a Gallardo.

Salas, surgido en All Boys y con pasado por O'Higgins y Palestino de Chile y Necaxa de México, está en la Academia desde 2024 y fue clave en la obtención de la Copa Sudamericana el año pasado y la Recopa. En el club lleva 13 goles en 76 partidos.

