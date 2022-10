Se confirmó la peor noticia en Boca: ¿qué tiene Marcos Rojo?

Luego de la resonancia magnética, el capitán dialogó con la prensa en la puerta de la clínica y confirmó el grado de la lesión: "Acabo de terminar los estudios. El doctor Batista me vio. Por desgracia se me rompió el cruzado. Ahora a pensar en adelante. El lunes me van a operar y ahora tengo que pensar en la recuperación y en mis compañeros".

Además, dio los plazos de recuperación: "Serán siete u ocho meses de recuperación. Voy a tratarlo con calmar, tratar de recuperarme bien para volver bien. Ya me pasó la vez pasada con el Mundial, que me apuré y me costó mucho después con las lesiones. Queremos que se recupere bien la pierna".

También dejó en claro que ya sabía que se había roto los ligamentos cuando se le dobló la rodilla en Junín: "Ya había pasado esta lesión. Fue muy parecido. La sensación, lo que sentí en el momento cuando me caí. Por eso después del partido yo ya lo dije. Ya me había hecho la idea. Creo que al jugador de Sarmiento le queda la pelota atrás y yo en un momento quiero girar para quedar de frente al arco. La cancha estaba bastante seca y se me clavó el pie".

Por último, Rojo agradeció las muestras de apoyo en este momento difícil: "El cariño que me demostraron ayer mis compañeros desde el primer momento fue muy lindo. Eso me deja tranquilo y me da fuerzas para afrontar esto. Con ellos cerca me da ganas de salir adelante". Y cerró, ilusionado con ser campeón: "Estamos muy bien, unidos, con ganas. Tenemos todo por delante y ayer el grupo dio una muestra de carácter muy grande. Quedan uno o dos pasos más y esperemos que se nos den las cosas".

marcos rojo.jpg

Así fue la jugada en la que se lesionó Marcos Rojo en Sarmiento vs. Boca

Rojo se hizo cargo de la pena máxima tras una falta de Meza a Langoni, que había recibido un tiro libre rápido de parte de Óscar Romero. El zaguero se paró desde los doce pasos y quiso abrir el remate, pero el arquero de Sarmiento se lo detuvo con los pies y la tiró al córner.

Boca tuvo el tiro de esquina y en el retroceso cuando se diluyó el ataque, Rojo fue a intentar recuperar la pelota pero terminó cayéndose solo. De inmediato pidió atención médica y no pudo ni probar a ver cómo estaba. Tras ser revisado por los médicos, se retiró del campo de juego en camilla.

El doctor Batista le apuntó al calendario por el caso de Marcos Rojo: "El número de lesiones aumentará"

La lesión de Marcos Rojo tiñó de preocupación un presente de Boca embalado en la lucha por la Liga Profesional y anoche tomó la palabra en su cuenta de Instagram el médico del plantel, Jorge Batista, con una cruda reflexión que avizora más lesiones en el fútbol argentino a causa del frenético calendario.

"Quiero tomarme unos minutos para reflexionar acerca de la situación por la que pasamos todos los DT, reparadores físicos, médicos, nutricionistas, psicólogos deportivos y kinesiólogos del fútbol argentino y hasta me animaría a decir del fútbol mundial. No lo planteo como queja sino como el análisis de una situación compleja que se plantea en el fútbol. Calendarios apretados. Gran desgaste físico y mental de TODOS los planteles, porque la mayoría pelean por algo. Nadie es culpable de esta situación pero lamentablemente ninguno de los profesionales que antes mencioné pueden hacer magia. Del primero al último. Dios quiera me equivoque pero en estas fechas que quedan el número de lesiones en los planteles creo que aumentará indefectiblemente. Hinchas y periodistas, por favor tengan en cuenta esta situación y sepan que es muy difícil para TODOS trabajar en estas situaciones límite. El factor TIEMPO es lo único que NO se puede modificar en la vida. Con relación a las lesiones que se produjeron en el día de la fecha, próximamente luego de los estudios informaremos del estado de los jugadores", escribió.