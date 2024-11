Santi Barrera redobla la apuesta y ¿pelea un puesto con los pesos pesados?

San Martín tiene que poner toda la carne al asador para dar vuelta la historia ante Chicago . Viene de perder en Mataderos y solo le sirve ganar si quiere seguir por el camino del ascenso a Primera. Hace dos partidos perdió a Nazareno Fúnez , un jugador clave en la delantera y buscar reemplazantes no ha sido fácil para la cabeza del equipo. Si bien se especula que el titular sea Federico González, el mismo de la ida, Santi Barrera podría ser un as de frescura si el equipo lo solicita: el mensaje ¿camuflado? que subió a sus redes sociales.

El jugador de 21 años, lejos de hacer alguna mención al momento, publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que se lo ve con la número 18 entre los centrales de Agrupecuario, uno de los últimos partidos que lo tuvo en cancha. Acompañando la imagen puso dos corazones verdinegros. ¿Le ganará la pulseada a Federico González y Nicolás Franco?

image.png

¿Santiago Barrera podría estar entre las opciones de gol ante Chicago?

Hace varios partidos que no es tenido en cuentas por el entrenador y se estima que Antuña no de sorpresas. Aunque no hay todavía información al respecto de los citados, el canterano no sería parte de la lista de convocados y se la jugaría por la misma que viene de perder 2-1 en la cancha de Nueva Chicago.

¿Quién será el 9 en en el partido de vuelta?

El DT pondría el mismo esquema de la ida. Con el regreso al once del Pulpito González y el nueve indiscutido de Federico González, que en el primer tiempo en Mataderos pivoteó bien y se mostró siempre para jugar de primera. Nico Franco sería el suplente para el complemento. Vale destacar que en la lista de delanteros también está Enzo Avaro.