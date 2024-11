San Martín, sin Fúnez: la recuperación en casa, cómo lo vive de afuera y su mensaje al hincha, "Sigan confiando en este equipo"

"Me siento un poco tocado y anímicamente decaído, pero estoy bien", comenzó relatando Nazareno Fúnez , después de haber sido operado de apendicitis en una clínica sanjuanina. "Todo se dio rápido, ya que se resolvió de la noche a la mañana, porque ingresé con mucho dolor y enseguida me hicieron unos estudios y ya planificaron para operarme al otro día a primera hora".

Si bien lo más importante de todo siempre es la salud, el jugador verdinegro comentó que pensó en esos momentos que ya se conocía la baja del plantel: "Esa noche me dieron una mínima esperanza de que podía llegar a ser otra cosa, pero ya en mi cabeza estaba que esto iba a demandar los días que faltaban para una posible final. Uno es consciente que primero está la salud, pero también está el esfuerzo y de tratar...

-¿Se descarta completamente el 2024 para Nazareno Fúnez?

-Es muy mínima la chance de poder llegar a estar y no me quiero ilusionar. Prefiero pensar que todo ya está, que me brindé al máximo para el equipo y que los partidos que me tocó traté de hacer siempre lo mejor que pude. Si después se abre esa chance y está esa posibilidad, se evaluará que es lo mejor para el equipo. Pero ya en mi cabeza tengo claro de que ya está.

-¿Estás en absoluto reposo?

-Recién hoy me dieron órdenes para que pueda empezar a caminar, así que solo caminar, dar vueltas a la mesa, ir de la habitación a la cocina para almorzar, para cenar... pero bueno, todavía estamos en reposo. Después y mientras el cuerpo lo permita, voy a ir haciendo más cosas. Los chicos me mandan mensajes todo el tiempo y ayer vinieron a casa y estuvimos compartiendo unos mates, bueno, ellos, porque yo no puedo. Esta vez me toca estar apoyando y alentando desde afuera, desde la tele en este partido de ida.

-¿Y cómo se vive un partido de esta instancia, por la tele y en casa?

Lo voy a vivir como un hincha más, alentando a mis compañeros y trataremos que el nerviosismo mismo no me juegue en contra, porque vivirlo de afuera por ahí es algo nuevo.

-¿Son conscientes de la tremenda campaña que hicieron?

-Hicimos un campañón histórico para el club, creo que fue la campaña que más puntos hizo el club a nivel profesional. Nosotros le marcamos eso al hincha y a la institución. Somos conscientes de lo que hicimos, pero bueno, está la realidad que todavía no logramos nada. Por ahí en un torneo normal hubiésemos ascendido con la cantidad de puntos que hicimos (70), pero hoy nos toca pelear por este Reducido que estamos dando lo mejor de todos nosotros. A mí en lo personal me tocó llegar en el segundo semestre, arrancar sumando desde el banco y después una vez que me pude ganar el lugar, mis compañeros lo hicieron de la mejor manera. Es un grupo que demostró estar a la altura y el que entre tiene que estar igual, como Maxi (Casa), que le tocó entrar desde el banco y nos dio la victoria con los goles.

-¿Cómo te trató el hincha a lo largo de estos meses?

-Por ahí ingresar a un grupo que ya está armado te genera dudas, miedos, pero yo estaba convencido que necesitaba cambiar de aire y volver a sentirme importante; acá encontré ese respaldo y la importancia. A lo largo que fui sumando minutos ellos depositaron su confianza en mí hasta que logré convertir el primer gol, porque estuve varios partidos sin hacer goles, y bueno, también era retribuir un poco eso que ellos me estaban brindando. Adaptarme a la ciudad, al grupo, con eso no tuve ningún problema y creo que eso fue lo que hizo que después pueda demostrar lo que hice adentro de la cancha.

-¿Ves un futuro largo en San Martín?

-Tengo contrato con San Martín hasta el año que viene, mientras eso siga así, me voy a brindar al máximo para el club. Hoy en día estoy totalmente convencido y enfocado de estar acá y de lograr el objetivo, que si se llega a dar, obviamente vamos a seguir en el club porque así lo demanda el contrato.

-¿Qué sabes de Chicago?

-Me tocó enfrentarlo en la primera rueda. Tiene buenos jugadores y están pasando un buen momento, que es muy frontal y tiene dos extremos muy dinámicos. Nosotros tendremos que sacar un buen resultado allá para tener la mitad de la serie a nuestro favor.

-¿Nicolás Franco o Federico González para ocupar tu lugar en el once?

-Cuando llegué sabía que la competencia interna del grupo era muy alta porque Fede tiene mucha experiencia, hizo muchos goles en todos lados, y Nico también, estuvo en grandes equipos y creo que hoy los dos están preparados. Los dos están físicamente muy bien y al que le toque esperemos que sea lo mejor para el equipo y podamos cumplir.

San Martín está convencido y estamos preparados para llegar donde todos queremos. Tenemos tanto la experiencia como la solidez defensiva para poder llegar a estar en la final

-Si le tuvieses que dejar un mensaje al hincha, ¿Qué le dirías?

-Opinar desde afuera se hace un poco más difícil, pero decirle que sigan confiando de la misma manera, que sigan explotando la cancha como lo vienen haciendo y que en el próximo partido de local ellos son un jugador más y que a eso se lo hagan sentir.