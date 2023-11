San Martín, sin técnico hasta el año que viene y con sólo dos jugadores asegurados

Momento de poner las cosas sobre la mesa y replantearse varios puntos. San Martín peleó hasta donde pudo la Copa Argentina y el Reducido de la Primera Nacional . Finalmente no se pudo dar, y el sueño copero y de ascenso se desintegró . No sólo eso, sino que la sorpresiva salida de César Monasterio causó malestar en los hinchas que hasta se autoconvocaron para pedirle explicaciones a la dirigencia. Lo cierto es que el Verdinegro se quedó sin entrenador hasta el año que viene y sólo dos jugadores son los asegurados para quedarse. Las bajas ya se empezaron a sentir.

image.png

Después de meterse por la ventana con un gol agónico ante Flandria, San Martín tenía que cambiar la imagen para la próxima fase del ascenso. Es que según los números, Deportivo Maipú le tocaba como rival y sabía de entraba que iba con desventaja deportiva. A ellos un empate le servía. Jugaron con eso y tras un mal planteo, al Verdinegro se le derrumbaron las ilusiones. Perdió 1-0 y el clima quedó caldeado en Mendoza, con un César Monasterio golpeado, que en el post partido confesó: "Tengo mucha bronca, estoy dolido".

image.png

Dos días después de la derrota, todo San Martín se vio sorprendido por un comunicado en las redes sociales que informaba de la desvinculación 'en común acuerdo' de César Monasterio. Baldazo de agua fría para los hinchas y enojo con la CD por dejarlo afuera del cargo. Aseguraron que él tenía que ser el dueño del próximo proyecto, llevando a los pibes y con todo el sentido de pertenencia por delante.

Querido pueblo verdinegro me quiero despedir, agradecerles por el cariño y respeto que me han demostrado. Para mí volver al @casanmartinsj fue cumplir un sueño y me voy tranquilo por haber posicionado al club entre los mejores, y volver a hacer historia, escribió el ídolo Verdinegro en sus redes

image.png

Con los ánimos más calmos, el plantel seguirá entrenando hasta los primeros días de diciembre, bajo la conducción de Raúl Antuña, quien vuelve a tomar el interinato. El equipo no está completo porque ya se empezaron a vencer algunos contratos; en el caso de Matías Donato y el segundo arquero Matias Borgogno. El resto del plantel termina su vínculo el 30 de diciembre.

En el caso de Alexis Vega y Nicolás Pelaitay, ellos permanecerán en Concepción por su contrato vigente hasta el 2024. En los próximos días habrá novedades sobre los jugadores que van a renovar. En cuanto al técnico que podría llegar en remplazo de César Monasterio, aún no hay nada, pero se sabe que el nombre empezará a surgir en las próximas horas.