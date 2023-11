Después del silencio, César Monasterio se despidió de los hinchas: "Me voy tranquilo..."

"Querido pueblo verdinegro me quiero despedir, agradecerles por el cariño y respeto que me han demostrado. Para mí volver al @casanmartinsj fue cumplir un sueño y me voy tranquilo por haber posicionado al club entre los mejores, y volver a hacer historia", comienza relatando el ídolo de Concepción y protagonista del ascenso 2007.