Monasterio tras la eliminación: "Tengo mucha bronca, estoy dolido"

En el segundo tiempo Monasterio movió el banco y puso todo lo que tuvo para tratar de romper la defensa local, pero no sé pudo: "Pusimos todo lo que había, pero a veces no alcanza. A veces aunque pongas muchos delanteros no significa que tengas situaciones, tiene que ver con otras cosas. Hoy no encontramos el camino".

Por último, el DT aseguró: "Es difícil hacer un balance, tengo mucha bronca, estoy dolido. Nos vamos con la frente en alto, dimos todo".