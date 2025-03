San Lorenzo perdió la paciencia y le rescindió contrato a su delantero por un hecho insólito

Menos de dos meses fue lo que duró el delantero Jaime Andrés Peralta en San Lorenzo . Es que el club decidió rescindirle el vínculo este martes luego de que no se presentara al entrenamiento. El plantel se iba a reencontrar luego de la clasificación del domigo a los 16avos de final de la Copa Argentina por penales ante Sportivo Las Parejas, pero el colombiano no apareció y horas antes se lo había visto recibiendo al plantel de Brasil en el hotel.

Dónde irá ¿La gran Julián?: aseguran que el City no tendrá en cuenta a Echeverri y podría irse a préstamo

Según pudo saber TyC Sports, el atacante, que había arribado a préstamo desde Deportivo Cúcuta con cargo y una opción de compra por el 50% de su pase, no había sido citado para el encuentro frente al elenco santafesino el último domingo ya se había ausentado de un ensayo con el plantel que dirige Miguel Ángel Russo algunos días atrás.

Mientras Jaime Peralta no iba a entrenar a San Lorenzo diciendo que estaba enfermo subía historias pidiéndole fotos a los jugadores de Brasil en el hotel como un hincha más. El futbolista colombiano promedio pic.twitter.com/Up4KLtPxEj

Más allá de la drástica medida que tomaron desde la directiva del Ciclón, ya que en el contrato había una cláusula de recisión unilateral en casos de indisciplina, el Cuervo tendrá ahora que acordar con Cúcuta para que acepte volver a sumar al futbolista a su plantel.

Cabe resaltar que esta no fue la primera indisciplina del jugador de 20 años ya que en su estadía en Colombia había tenido varios problemas similares. De hecho, en 2024 había tenido un gran semestre en Independiente Medellín (13 partidos, tres goles), pero luego se marchó en conflicto con el entrenador y pasó a Cúcuta (ocho encuentros y cinco conquistas).

“Peralta me venció, es un muchacho joven que intentamos ayudar, una, dos, tres, cuatro veces, perdí la cuenta… no le hago bien protegiéndolo de todo. Es joven, tiene que aprender, pero acá mientras yo esté no juega más”, había expresado públicamente su extécnico Alfredo Arias.

Peralta, que marcó un gol desde que está en San Lorenzo, en la victoria por 3-2 en el clásico frente a Racing, había ido a recibir al plantel de Brasil, que enfrentará a la Selección Argentina este martes a la noche en el Monumental, y se fotografió con varios jugadores, como Raphinha y Vinicius, entre otros. De esta manera, cierra su etapa en el conjunto de Boedo con cinco partidos y un solo tanto.