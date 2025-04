River recuperó a Borja y tiene equipo probable para enfrentar a Boca

Luego de dar vuelta un adverso 0-2 en la altura de Quito contra Independiente del Valle, por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores, River volverá a la Argentina con un puntazo que valió oro y lo colocó como único líder de su zona. Sin embargo, inmediatamente comenzará a pensar en el Superclásico ante Boca del próximo domingo, para el que Marcelo Gallardo ya tiene un once más o menos armado, con la buena noticia de la recuperación de Miguel Borja.