River perdió ante Estudiantes y se quedó sin invicto

Estudiantes pisó fuerte en el Monumental y le ganó 2-0 a River, en el marco de la fecha 8 del Torneo Apertura. Alexis Casto fue el autor del gol a los 8 minutos del primer tiempo tras una desinteligencia defensiva del Millonario y Santiago Ascacibar convirtió el segundo sobre el final del encuentro. Con algunos destellos de Mastantuono y sin demasiado de Driussi, el conjunto de Marcelo Gallardo no pudo romper el cero y perdió su primer partido en el campeonato.

El Pincha saltó a la cancha con clara dominación y buen juego de ambos lados de la cancha. Con toques y con clara superación a los defensores, sobre todo a Marcos Acuña, llegaron los primeros acercamientos. Uno de ellos fue de la mano de Cristian Medina. El ex Boca, acostumbrado a hacer goles en el Monumental, recibió un centro y le dio de cabeza, pero la pelota se fue muy cerca del arco defendido por Franco Armani.

Pero no fue un susto al paso. Es que la visita consiguió la ventaja rápidamente, a los 8 minutos. Acuña fue superado por la zona derecha y la pelota quedó en los pies de Tiago Palacios, salido de las inferiores de River, que metió un centro para que Alexis Castro clave el 1-0.

En el primer tiempo River estuvo flojo, no presionó y, aunque marcó espacios, no lo aprovechó. Tuvo mayor posesión, pero su fuerte no fueron los disparos al arco y se conformó con poco. Mastantuono, con las más claras: un centro atrás de Gonzalo Montiel para darle de primera a los brazos de Matías Mansilla, y un desborde por derecha que terminó en un buen corte de Boselli dentro del área rival.

En el Monumental se gritó un gol, pero no por mucho. Tras un córner de Mastantuono, Paulo Díaz puso el 1-1 en el marcador de cabeza y desahogó el festejo de los hinchas. Sin embargo, la jueza de línea marcó posición adelantada del defensor chileno y el VAR ratificó la decisión para devolverle el triunfo parcial al Pincha.