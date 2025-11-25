Puños apretados en el Roberto Mouras: Tobías Martínez hizo un carrerón y terminó en el sexto lugar

Tobías Martínez logró el mejor resultado del año este domingo en las camionetas, cuando en el marco de la décima fecha de las TC Pick Up en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, finalizó en el sexto puesto de la carrera final, a bordo de su Chevrolet S10 atendida por el Rus Med.

Automovilismo Tobías Martínez y una declaración con suspenso: "Cuando me baje del TC, me voy a bajar de todo"

Martínez empezó el fin de semana puesto 12 en el primer entrenamiento (1:28.792), a 1.123 del líder Juan Pablo Gianini. En la segunda tanda mantuvo la posición pero mejoró el tiempo (1:28.528), quedando a tan solo 525 milésimas de la punta, y a la espera del tiempo clasificatorio. En clasificación logró la novena posición, bajando la barrera del 1:28, con un registro de 1:27.547, mejorando en un segundo lo hecho en entrenamientos. La serie 1 del domingo la largó en el quinto lugar y llegó en la misma posición, por detrás de Gianini, Werner, Canapino y Abdala. Fue la serie más rápida y por ello Tobías largó desde el noveno lugar la carrera final, avanzando tres posiciones para llegar en la sexta posición. Pudo superar a un rival y aprovechar los abandonos de Canapino y Werner, máximos candidatos a quedarse con el título. Empleó un tiempo total de 27.43.505, quedando a 27 segundos del ganador, Juan Pablo Gianini.

A pesar de no tener buen ritmo en su S10 en la competencia final y ser superado por algún rival, el piloto sanjuanino cerró su mejor actuación del año entre las dos categorías, teniendo en cuenta que en la Pick Up tenía buenos resultados parciales pero no finales y en el TC sufrió varios abandonos en el año, aunque cuenta con un buen equipo para revertir la situación.

La undécima y última fecha de las camionetas será el 13 y 14 de diciembre en el mismo escenario