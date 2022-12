Periodistas, técnicos y sanjuaninos opinaron sobre el presente de la Selección, Messi y la poderosa Francia 

Andrés Yllana (DT de San Martín): "El proceso viene siendo bueno. El hecho de haber ganado la Copa América y la Finalísima con Italia descomprimió mucho, Scaloni además de haberle dado una idea y un funcionamiento al equipo, más de la genialidad de Messi que siempre estuvo, hicieron que el proceso sea exitoso. Le quitó mucha presión el haber ganado y lo veo bien con su idea clara, un equipo comprometido y siempre que van a jugar tienen un plan. Lo que genera Messi es increíble, no hay un jugador mejor que él, los números, la cantidad de tiempo siendo el mejor, no hay discusión, es el mejor de la historia. Nunca vi a alguien como él. Será una satisfacción para él conseguir la Copa del Mundo pero más para nosotros que es lo que queremos. Francia tiene calidad individual y son físicamente fuertes, con transiciones muy rápidas. Tampoco podés esperarlo porque saben dominar el juego, asique Scaloni sabrá que hacer, pero es un equipo de muchísimo cuidado".

Héctor Naveda (DT y Coordinador de inferiores de San Martín):"Al principio fue incertidumbre por el partido que se perdió, pero el cuerpo técnico seguramente sabía que todo lo que habían mostrado en ese momento no era nada a cómo lo habían planificado, nos ocurrió en el 90 con Camerún. Vamos a jugar una final, estamos sólidos, el DT movió piezas y por ahí pensaba que estaba mal, pero no, porque siempre el que tiene la razón es el que está con el grupo. Hay un grupo muy bueno y cualquiera que entra puede ser titular. Nosotros estamos muy bien. Hay dos que llegan a la final y Dios y la Virgen quieran, que haya un campeón y seamos nosotros. Messi genera lo mismo de siempre, cuando agarra la pelota en la posición que sea, es el mejor del mundo. Messi ama a la Selección y esencialmente estos jugadores se van a matar por la gente, por Argentina pero principalmente por Messi, que no solo es un buen jugador, si no que un gran tipo y es nuestro".

Ricardo Dillon (DT de Desamparados): "Este presente ilusiona a todos porque todos los jugadores han ido de menor a mayor, sobretodo Messi. Todos queremos salir campeones, más por él que por nosotros, se lo merece por su profesionalismo y su amor por esta camiseta. A Francia hay que jugarle como lo hicimos con Croacia, esperando un poco para salir de contra. De esa manera, Mbappe tendrá menos espacio para desarrollar su velocidad y nosotros de contra tendremos más espacio para Messi Álvarez y Di María".

Javier Sillero (Periodista en Del Sur Diario y Radio del Sur): "La Selección fue de menor a mayor. Creció en confianza. Anímicamente está bien y eso fortalece el juego. Creo que tiene un grupo muy unido, se ve reflejado en los partidos y es un aspecto clave para afrontarlos. La veo muy bien para la final. Messi contagia, por momentos te hace acordar a Diego, por su temperamento dentro de la cancha. Y eso contagia al resto de los jugadores. Yo creo que desde ese aspecto creció más en lo futbolístico. Está más maduro y con más confianza. En el juego no solo sigue gambeteando, sino que es asistidor y en la gente genera una pasión increíble. Emociona verlo, no solo desde su juego, sino desde su carácter y personalidad. Si antes era querido, ahora la gente lo endiosa más aún. Francia va a ser un partido estudiado y de ajedrez. Acá no te podes equivocar, en una final y ante Francia, un error no forzado se paga caro. Argentina tiene que hacer su juego, no se tiene que meter atrás. Si Di María está bien es una opción de ataque con pelotazos cruzados. Sino, por el medio, con pases filtrados como pasó ante Croacia. Igual es fútbol y depende como se levanten... Lo más importante, Scaloni tiene que trabajar mucho en cómo va a marcar a Mbappé".

Cristian Godoy: "Este proceso viene desde hace un tiempo, más que nada desde que se armó el proyecto Scaloni para la Copa América y con equipo para las Eliminatorias. Un quipo compañero, que está presente para el otro, dejan todo y relevan. El grupo está fuerte, concentrado, atento y se entienden bastante bien. Es como si se entendieran de siempre. Messi está haciendo un Mundial espectacular, genera mucho en la gente, en sus compañeros y eso contagia. Es una versión más picante, más presente. Salta por todos y en el juego no se le escapa una. Francia tiene muchos jugadores para tener en cuenta y tratar de que no arme juego. Hay que cortarles el juego en la mitad y de ahí generar nosotros. Va a ser un partido complicado, pero se puede dar".

Matías Brizuela: "Veo un buen presente de la Selección, que se adapta muy bien a cualquier partido y con muy buen juego. Messi genera felicidad, es un placer verlo jugar, se lo ve en muy buena forma y es el mejor del Mundial, lidera en la tabla de goleadores y asistencias. A Francia creo que hay que ganarle el mediocampo, ya que tienen solamente dos de contención y todos los demás son delanteros. Dominar el partido y la posesión de la pelota".

Carlos Barilari: "El presente de la Selección es de excelencia. No se había visto un equipo tan entero desde Italia 90. A mi parecer, Messi ha generado lo mismo de siempre: genera orgullo, amor, ilusión, su juego ha mutado a un juego mas inteligente, mas táctico, sin necesidad de tanta aceleración. Y la gente esta eufórica, los no creyentes tuvieron que creer y los de siempre nunca dejaron de alentar e ilusionarse con este 'enano'. A Francia hay que jugarle desde la posesión del balón. Y los laterales nuestros van a tener que cortar cada pelota que quiera llegar a los extremos ya que son los mejores del mundo. Mucha paciencia y toque".

Nahuel Ponce: "Sin dudas está en un gran momento en muchos aspectos, pero especialmente como grupo se los ve muy fuerte y es fundamental. Messi claramente está es su mejor versión. El Messi definitivo. Siempre fue muy importante para la Selección, pero antes se lo notaba contenido. Con este grupo y cuerpo técnico se liberó completamente. Es nuestro gran líder. Francia me parece que es un equipo de momentos. Jugaría con línea de 5. En momentos donde tengan la pelota defender y contragolpear rápido. Cuando cedan el balón aprovechar al máximo y convertir".

Guillermo Blanco: "El presente de la Selección está muy bien, en comparación con años anteriores. El grupo está muy fuerte, los jugadores están al cien por cien y el recambio ha sido muy bueno. La forma de juego es simple y como si se conocieran de toda la vida. Messi genera una sorpresa a diario cada vez que juega, por lo que hace. No solo pasa por goles, si no de como la defiende, como pone el pie, como marca la jugada... y a Francia hay que jugarle como venimos haciéndolo, pero cuidando las subidas de Dembélé y Mbappe. Francia no va a cambiar esquema, lo hará igual, solo hay que cuidar esas puntas".