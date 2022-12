Argentina ganó y se ilusiona con la tercera: estos son los puntajes de Tiempo

E. Martínez (6): No tuvo tantas llegadas de peligro, solo centros llovidos que pudo controlar y sin dar rebotes. Siempre seguro bajo los tres palos.

Molina (9): Al frente con autoridad y con altura. Se comió la banda e incluso tuvo la primera llegada para tirar un centro cuando iban los primeros minutos del partido.

Romero (9): Cortó pelotas importantes y saliío jugando de abajo en todas. Una muralla del fondo. Siempre seguro arriba y la tranquilidad para tocar de abajo. Compañero del General Otamendi.

Otamendi (9): Muralla indestructible... No hay mucho que aportar. Sólido, anticipó y es el guardián de la defensa de Scaloni, no pasa nadie, pero nadie. eh!. Se ganó una amarilla por un toquecito de más, pero no pasa nada. Siempre firme. Un loco.

Tagliafico (9): Para aplaudirlo. Estaba imparable. Cortó todas por arriba, por abajo y hasta la tiró larga para ganarle a su lateral. Y en el segundo tiempo, se fue como 'loco malo' al área en un contragolpe, pero Julián no leyó que pasaba. Toda la tribuna lo alabó.

De Paul (8): Liderazgo en la mitad del campo. Si bien en los primeros minutos a Argentina le costó tener la pelota, siempre estaba para pinchar los pies de los que venían. Quite y anticipó. Se fue reemplazado para cuidarlo.

Paredes (9): Volvió a la titularidad y lo hizo manejando los hilos del mediocampo. Filtró y cortó todas. Se fue reemplazado, pero el partidazo de Paredes fue un montón.

Fernández (9): El que te va a tirar la pelota filtrada siempre. Maneja con los pies, pero siempre su cabeza está pensando en que Julián y Messi metieron la diagonal. Se asocia a la perfección con su ex compañero en River, Álvarez.

MacAllister (8): Se volvió uno de los titulares insacables del equipo de Scaloni. Pase, asociaciones, y un compañero que le sienta muy bien a Messi.

Messi (9): Movió la pelota y se asoció con las bandas. Messi es Messi y siempre aparece con una genialidad para sacarse de encima a los rivales. Marcó el primer gol de penal.

Álvarez (9): Se fue ganando su lugar y es un titular indiscutido. Es casi un socio de Messi en la delantera. Le convirtieron el penal y anotó el segundo tras un jugadón desde la mitad de la cancha.