Paulo Oballes, abrazado a sus raíces: el futbolista sanjuanino recordó su pasado como vendedor ambulante y es viral

EL VIDEO VIRAL

Paulo Oballes, abrazado a sus raíces: el futbolista sanjuanino recordó sus orígenes y es viralSalió del barrio Cabot y hasta una semana antes de firmar para un equipo de la Primera Nacional, trabajaba como vendedor ambulante. Un golpe de suerte en el mejor momento. pic.twitter.com/y5SaMvfn9K — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) April 4, 2024

SU HISTORIA

Paulo Oballes creció en el Barrio Cabot, jugando al fútbol con la camiseta de Árbol Verde. Tiene 10 hermanos y junto a Elías e Isaías -este último también es vendedor ambulante-, son los únicos del clan Oballes que buscaron nuevas oportunidades de la mano del fútbol. A él le llegó "la oportunidad" de su vida hace un par de días: "Yo estaba tranquilo en San Juan, pese a que no había salido nada. Pero empecé a ver en las redes que varios clubes ya estaban en pretemporada y contratando futbolistas, y me agarró la ansiedad. Yo tenía un par de propuestas pero nada concreto, hasta que apareció Defensores de Belgrano. Me llamaron el viernes 19 de enero y el sábado ya estaba firmando contrato".

En un poco más de 24 horas el atacante de 26 años ya estaba en Buenos Aires, estampando su firma hasta diciembre de 2024 y sumándose a la pretemporada bajo las órdenes del exentrenador verdinegro Carlos Mayor. Paulo venía de jugar en Atenas de Río Cuarto, después de convertirse en uno de los goleadores del Federal A en el 2023, cuando apareció la soñada propuesta de la Primera Nacional.

"Estoy viviendo una locura. No me imaginaba que podía a llegar a vivir esta experiencia tan linda; el poder jugar en la segunda categoría del fútbol argentino va a ser muy lindo. Al principio fue incómodo porque no conocía a nadie, pero de a poquito me fui adaptando a mis compañeros de equipo. Todos dicen que hablo poco, pero será hasta que agarre confianza (risas)", señaló a Tiempo de San Juan.

