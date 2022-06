Ídolos en la cancha y 'rebuscas' en la calle: la historia de los Oballes, los hermanos que son caudillos en Unión

Paulo contó que es el más chico de los tres. Tiene 24 y después de él viene Elías con 27, y luego aparece Isaías de 31 años. Pero no son solo ellos, tiene 7 hermanos más (Julio, David, Carlos, Marcelo, Andrés, Diego y Jeremías) y solo una hermana (Marilín). Viven en el barrio Comandante Cabot y su día a día es el fútbol y "el laburo". Una historia de perseverancia y llena de obstáculos, pero siempre por una meta: poder llegar lejos con el fútbol.

"De todos los hermanos, nosotros somos los únicos que jugamos al fútbol" "De todos los hermanos, nosotros somos los únicos que jugamos al fútbol"

Por ser del barrio, Paulo contó que son hinchas del club que los vio nacer futbolísticamente: "Como somos del Cabot, somos prácticamente de Árbol Verde pero al jugar en los clubes de San Juan, se te va un poco el fanatismo". De todos modos, el futbolista dice afirmó que "uno nunca deja de ser hincha".

El delantero del Azul relató a Tiempo cómo es el día a día que lleva cada uno de ellos, teniendo en cuenta que el fútbol es una prioridad pero que con eso solo no alcanza: "Lamentablemente en San Juan no se puede vivir solo del fútbol. En mi caso, yo juego y soy vendedor ambulante en el centro, vendo medias. Al igual que Isaías, él está conmigo. Elías juega y es peluquero, en mi casa tiene su pequeña peluquería. Él se largó hace como 5 años con eso y ya tiene su clientela".

Al tener dos trabajos -como muchos de los futbolistas sanjuaninos- siempre es importante la distribución del tiempo. Muchas veces eso se complica a la hora de las comidas o el descanso. Entrenan toda la semana y el fin de semana juegan, pero en el medio de eso, está el compromiso y la responsabilidad por el otro. En este caso, el laburo de Paulo e Isaías requiere de mucho recorrido y pasar un montón de horas afuera de casa.

"Es cansador porque muchas veces vas y la venta es buena, pero hay otras que si vendes unas medias sos Gardel. Caminas y la gente muchas veces no tiene un buen día. Es cansador levantarte todos días a la mañana, después llegar a tu casa a almorzar y ya te tenes que ir a entrenar. Hay que caminar el centro, insistirle a la gente, es un sacrificio muy grande".

"Salgo temprano a la mañana, llego a almorzar y me voy a entrenar. Después nos bañamos en el club y nos volvemos al centro a seguir trabajando con mi hermano. Siempre voy con mi bolso del club y el de las medias". "Salgo temprano a la mañana, llego a almorzar y me voy a entrenar. Después nos bañamos en el club y nos volvemos al centro a seguir trabajando con mi hermano. Siempre voy con mi bolso del club y el de las medias".

El delantero afirmó que espera encontrar ese destino en el fútbol: "No queda otra que seguir y esperar que el día de mañana pueda cambiar esa situación. En San Juan es imposible, pero uno nunca abandona las esperanzas. Lo económico es lo principal. Yo no tuve la suerte de poder explotar y que venga una persona y que me diga 'mira vení, yo te voy a representar'. No tuve esa suerte de alguien te haga valer, pero hay que seguir. Es duro, difícil, pero no imposible".

En cuanto a Unión, los hermanos Oballes son partícipe de ese buen momento que está pasando el plantel y saben que tienen equipo para mucho más, incluso, Paulo es uno de los artilleros del Azul: "Le estamos rindiendo al club, estamos cumpliendo. El estar clasificado es el reflejo de todo el trabajo que venimos haciendo, de cómo entrenamos en la semana. Tenemos un gran grupo de 30 jugadores. Somos positivos y vamos todos detrás de un objetivo que es salir campeón de la local".

El delantero dijo que cualquier equipo de los clasificados es un candidato a quedarse con el título: "Podes hacer una buena campaña, pero en la instancia final podes perder. Tratamos de tener los menos errores posibles y de hacer un partido perfecto", cerró.