"No transé con nadie y por eso me odian": Riquelme explotó contra los ataques y despejó rumores en Boca

“ No llamé a nadie ”, disparó Román, al ser consultado por el programa Argenzuela sobre si había iniciado negociaciones con el exDT de Estudiantes. Y sobre los rumores que vinculaban a Bianchi con un eventual regreso, fue aún más tajante: “ No tengo ni puta idea de dónde salió lo de Bianchi. Yo lo quiero mucho, pero está disfrutando en Europa ”.

Riquelme también ratificó que Mariano Herrón seguirá como DT interino hasta el final del torneo, y dejó entrever su deseo de llegar lo más lejos posible con el cuerpo técnico actual: “Ojalá sea hasta Santiago. Contra quien sea. Vamos a enfrentar a cada equipo que nos toque”.

Pero el momento más tenso de la entrevista se dio cuando respondió a los insultos racistas proferidos por Anello en su programa radial. “Tengo respeto hacia todos. Me tocó un color de piel normal. Estoy orgulloso de ser de Don Torcuato y de amar mi país”, dijo, y adelantó que Boca iniciará acciones legales.

En medio del repudio generalizado a los dichos del periodista, Riquelme compartió una emotiva anécdota con su hija menor, Lola: “Me dijo que le habían mandado audios de un hombre muy nervioso que hablaba de mí. Y agregó: ‘Trabajá tranquilo, que sos el negro más lindo del mundo’”.

“Me ven como malo porque no transé con nadie. Si hubiera transado, dirían que soy el mejor jugador del fútbol argentino. No haber transado me hace feliz”, reflexionó, con una carga política y emocional pocas veces vista.