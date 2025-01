Newell's presentó a su refuerzo estrella: Keylor Navas ya está en el Coloso para jugar en el fútbol argentino

image.png

El legendario arquero costarricense, quien ganó tres Champions League con el Real Madrid, explicó cómo se decidió por la Lepra: "Muy contento de estar aquí. Hoy es un día importante para mi carrera, para mi vida. Tomé la decisión, en gran parte, por el presidente. Nacho (Ignacio Astore), la verdad, me dio confianza desde el primer momento. Tuvimos varias conversaciones. La transparencia y honestidad con la que me habló me generó esa confianza. Me sentí muy tranquilo".