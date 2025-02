Musculoso y con 'melena': Santiago Maratea reapareció para anunciar que jugará al fútbol en un equipo argentino

De no creer

De no creer Santi Maratea arrancó una colecta por los incendios en Córdoba: la increíble cifra que juntó

Este jueves, a solo dos días del enfrentamiento del Tricolor ante Arsenal por la tercera fecha de la Zona A, el club de Munro oficializó la llegada de Maratea, quien en principio entrenará con la Reserva. "Les quiero agradecer a la gente de Colegiales por esta oportunidad y mandarle un saludo a todos los hinchas, que ojalá también me den la bienvenida", expresó el influencer, vistiendo la camiseta del equipo.

Maratea aclaró luego que su llegada al club será un proceso de formación y no una participación inmediata en la Primera. "A partir de mañana voy a arrancar a entrenar con Reserva, estoy muy contento con este proyecto que apuntamos que tenga la seriedad que tiene el club", explicó el popular influencer.

Además, subrayó que su intención es crecer futbolísticamente y ganarse su lugar con esfuerzo: "La idea no es que me metan de la nada a jugar en Primera ni mucho menos. Es entrenar, progresar y ganarme mi lugar si se me da la posibilidad".