Los goles, las lecciones y el cambio de Facundo Cuellar tras su primera gira con Los Leoncitos

La concentración comenzó en Mendoza a fines de marzo, donde Facundo compartió entrenamientos y partidos con sus nuevos compañeros. Allí enfrentaron al seleccionado Sub 16 de Mendoza y se quedaron con el triunfo por 4-2. Días después, la delegación viajó a Chile para continuar con la gira. “Aprendí mucho, sobre todo en las decisiones de juego y en los roles que se manejan en una selección”, contó.

Facu, además, se dio el gusto de marcar dos goles en los seis partidos que disputó: uno de jugada y otro de shootout (el llamado penal australiano). “Fue una alegría enorme, todo esfuerzo tiene su recompensa”, confesó.

Curiosamente, su historia en el deporte no comenzó con el stick en la mano, sino con una pelota ovalada. Desde los 3 años jugó al rugby en la U, hasta que a los 10 sus hermanas lo invitaron a probar hockey. La pasión fue tan grande que desde el año pasado decidió dedicarse de lleno a este deporte en la que puede desempeñarse cómodamente como volante y delantero.

Por ahí a veces tengo malos días… pero venir a entrenar o quedarme en el club me pone de buen humor… me hace bien, el hockey me hace bien.

Referentes y ambiciones

Como todo joven deportista sanjuanino, tiene sus ídolos bien cercanos. Agustín Bugallo y el ‘Cholo’ Fernández son referentes locales que llegaron a vestir la celeste y blanca.

Hoy, Facundo vive cada día en el club como una fuente de alegría. “Cuando tengo un mal día, venir a entrenar me pone de buen humor”, admite. Con los pies en la tierra pero con hambre de superación, ya se ilusiona con lo que viene: “Me gusta sobreexigirme… tengo objetivos en el hockey y espero cumplirlos”.

