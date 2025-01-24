Los equipos y ciclistas que buscarán quedarse con la 40° Vuelta a San Juan

MUNICIPALIDAD DE POCITO
Director: Luciano Montiveros
- TIVANI, GERARDO (ELITE, ARG)
- PAREDES, ABRAHAM (ELITE, CHI)
- GONZALEZ, CHARLES (SUB23, PER)
- DIAZ, RODRIGO (SUB23, ARG)
- CASTRO, VALENTIN (SUB23, ARG)
- GOMEZ, OSCAR (ELITE, ARG)
- TIVANI PEREZ, NICOLAS (ELITE, ARG)
- CONTTE, TOMAS (ELITE, ARG)
PLIUS PERFORMANCE-SOLUTOS
Director: Wilsson Fernandez
9. KOTSAKIS LAGOS, FRANC (ELITE, CHI)
10. CABRERA, NICOLAS (ELITE, CHI)
11. QUINTANA, HECTOR (ELITE, CHI)
12. QUIROS MARTINEZ, TOMA (ELITE, CHI)
13. MAMBRAN SANCHEZ, IGNA (SUB23, CHI)
14. SAN MARTIN DIAZ, BAST (ELITE, CHI)
15. MANCILLA LABRIN, MART (SUB23, CHI)
M STA LUCIA-GREMIOS X DEP
Director: Diego Tivani
17. PAEZ, MAURICIO (ELITE, ARG)
18. NAVARRETE, MAXIMILIAN (ELITE, ARG)
19. CALIVA, EMIL (ELITE, ARG)
20. MOYANO, CRISTIAN (ELITE, ARG)
21. DOMINGUEZ, MAURICIO (ELITE, ARG)
22. RAMIREZ, ALAN (ELITE, ARG)
23. PRIARIO JACAMO, MAXIM (ELITE, ARG)
24. OVEJERO, MARIO FABIAN (ELITE, ARG)
DIBERBOOL
Director: Marcos Jacamo
25. VELARDEZ, LEANDRO (ELITE, ARG)
26. ALVAREZ, DARIO (ELITE, ARG)
27. FLOREZ, MIGUEL (ELITE, COL)
28. DIAZ, LORENZO (ELITE, ARG)
29. TAGLIARICO, ENZO (SUB23, ARG)
30. SILVA, MARTIN (ELITE, ARG)
31. MERCADO, FLAVIO (ELITE, ARG)
32. LUCERO, DANIEL HIGINIO (ELITE, ARG)
SEP SAN JUAN
Director: Jose Diaz Cortez
33. COBARRUBIA, LEONARDO (ELITE, ARG)
34. VIDELA, AGUSTIN (ELITE, ARG)
35. RUIZ, HUGO (ELITE, PER)
36. RUIZ, ROBINSON (ELITE, PER)
37. SILVA, RODRIGO (SUB23, ARG)
38. GOMEZ, FAUSTO (ELITE, ARG)
39. BRAVO, LISANDRO (SUB23, ARG)
40. GONZALEZ ZENTENO, AND (ELITE, PER)
DM JUV DEL NORTE M RIVADA
Director: Martin Moreno
41. PALACIO, IGNACIO ALEJ (ELITE, ARG)
42. MORENO VARGAS, ALEXAN (SUB23, ARG)
43. MANRIQUE, LUCAS (SUB23, ARG)
44. OLMOS, MIGUEL (ELITE, ARG)
45. CASTRO, BRAIAN (SUB23, ARG)
46. ROJAS, RAMIRO (SUB23, ARG)
47. TAIFA, AGUSTIN (SUB23, ARG)
48. MANZANO, JUAN CARLOS (ELITE, ARG)
CHIMBAS TE QUIERO
Director: Ernesto Fernandez
49. JUAREZ, DANIEL (ELITE, ARG)
50. RAMOS, RUBEN (ELITE, ARG)
51. OREPEL, ANGEL (SUB23, ARG)
52. RUIZ, TOMAS (SUB23, ARG)
53. RUIZ, IVAN (ELITE, ARG)
54. RODRIGUEZ, MARCOS LEO (ELITE, ARG)
F E SALDAÑO - TEAM JACAMO
Director: Raul Saldaño
57. ECHEVERRI, ARIAN (ELITE, ARG)
58. VELAZQUEZ, HUGO (ELITE, ARG)
59. FUNES, JORGE IGNACIO (ELITE, ARG)
60. RAMOS, WALTER EXEQUIE (SUB23, ARG)
61. AGUIRRE, RAMON ARIEL (ELITE, ARG)
63. OLARTE, THIAGO (SUB23, ARG)
64. ROJAS, JEREMIAS (SUB23, ARG)
BRAGADO CICLES LEOPARD
Director: Silvio Lezica
65. LOPARDO, LUCAS (ELITE, ARG)
66. DUNDIC, CORAN (SUB23, ARG)
67. SOLDA, FRANCO (ELITE, ARG)
68. MORENO, FEDERICO (ELITE, ARG)
69. MIRANDA, FRANCO (ELITE, ARG)
70. DURAN, JOAQUIN MOISES (SUB23, ARG)
71. LOPARDO, FRANCO (ELITE, ARG)
PORTAL DE SAN JUAN
73. MOYANO, TOMAS ELOI (SUB23, ARG)
74. ROMERO, GONZALO (ELITE, ARG)
75. ALTAMIRANO, AGUSTIN (ELITE, ARG)
76. GADAY, LUCAS (ELITE, ARG)
77. MENDEZ, MARCOS (ELITE, ARG)
78. ANCHIERI, PABLO (ELITE, URU)
79. CASTRO, MARTIN (ELITE, URU)
80. CASTRO, SEBASTIAN (ELITE, URU)
FUERZA ACTIVA
81. MOLINA, ULISES (SUB23, ARG)
82. VIDELA, URIEL (SUB23, ARG)
83. BALMACEDA, MATIAS (SUB23, ARG)
84. ALÉ, SANTIAGO (SUB23, ARG)
85. DOMINGUEZ, CRISTIAN (SUB23, ARG)
86. GONZALEZ GARRIDO, JUAN (SUB23, CHI)
PIO RICO CYCLING TEAM
Director: Jose Amaya
89. MOYATA CRUZ, EDUARDO (ELITE, BOL)
90. ARAMAYO, JOSE MANUEL (ELITE, BOL)
91. HOYOS, ANGEL JESUS (ELITE, BOL)
92. DONAIRE, ALEXANDER JH (ELITE, BOL)
93. RAMOS, RICARDO (ELITE, BOL)
94. CANAVIRI CHOQUE, SAMU (ELITE, BOL)
METALES CONCEPCION
Director: Marcos Jacamo
97. AGUIRRE, SERGIO (ELITE, ARG)
98. DIAZ, JULIAN (SUB23, ARG)
99. MONTAÑA, GERONIMO (SUB23, ARG)
100. ABALLAY, JUAN (ELITE, ARG)
101. MENDOZA, CAMILO (ELITE, ARG)
102. SILVA, MATIAS (ELITE, CHI)
103. PIZARRO ARRIAGADA, FE (ELITE, CHI)
104. CASTRO, KEVIN (ELITE, ARG)
MUNI DE RAWSON
105. ARROYOS, VICTOR (ELITE, ARG)
106. ALVARRACIN, GUSTAVO (ELITE, ARG)
107. ALARCON, EXEQUIEL (ELITE, ARG)
108. SISTENA, FABRICIO (SUB23, ARG)
109. PEREZ, RAMIRO (SUB23, ARG)
110. ILLANES, RODRIGO (ELITE, ARG)
SWIFT PRO CYCLING
113. MARQUEZ, FELIPE CRIST (ELITE, BRA)
114. ROSSI, JOAO PEDRO (ELITE, BRA)
115. MARX, JOEL ALEXANDRE (ELITE, BRA)
116. FREITAS, CASIO FONSECA (ELITE, BRA)
117. MONTEIRO, MAICKE RENÉ (ELITE, BRA)
118. GONZCHI, OCTAVIO ANGE (ELITE, BRA)
STAMINA
Director: Miguel Burgos Contreras
121. LIRA EGUIGUREN, JUAN (ELITE, CHI)
122. ERIGUREN VIAL, GONZALO (ELITE, CHI)
123. DECAR ZUÑIGA, JACOB (ELITE, CHI)
124. NUÑEZ RETAMAL, PEDRO (ELITE, CHI)
125. MORALES ALVAREZ, ALEJ (ELITE, CHI)
126. ROJAS RIVAS, DIEGO (ELITE, CHI)
MANI ZABALA
Director: Carolina Fernandez
129. VILLANUEVA, IGNACIO (ELITE, ARG)
130. CAMBARERI, GASTON NIC (ELITE, ARG)
131. FLORES, MARCOS FABIAN (ELITE, BOL)
132. CIANCI, SEBASTIAN (ELITE, ARG)
133. SILVA, BEJAMIN (SUB23, CHI)
134. CAMBARERI, BERNARDO (SUB23, ARG)
135. ORTEGA, LEON FABRICIO (SUB23, ARG)
136. ROBLEDO, AYRTON (ELITE, ARG)