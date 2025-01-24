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Los equipos y ciclistas que buscarán quedarse con la 40° Vuelta a San Juan

Aparece un ciclista colombiano de renombre, una dupla explosiva que compite en Europa y cuatro equipos extranjeros. En total son 17 escuadras y 136 los pedaleros que buscarán la gloria en la carrera más importante del ciclismo de ruta local.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Ciclismo sanjuanino.

Ciclismo sanjuanino.

Este viernes dará comienzo oficialmente la 40° Vuelta a San Juan, que en esta edición especial contará con 9 etapas que recorrerán 16 departamentos sanjuaninos. El viernes se disputará el Prólogo en Santa Lucía con un total de 17 equipos y 136 ciclistas. Se destacan la presencia en Pocito de Nicolás Tivani y Tomás Contte, compañeros en el equipo europeo Aviludo Louletano. También resalta la participación del colombiano Miguel Florez y de cuatro equipos extranjeros.

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A continuación, los equipos que animarán la 40° Vuelta a San Juan:

MUNICIPALIDAD DE POCITO

Director: Luciano Montiveros

  • TIVANI, GERARDO (ELITE, ARG)
  • PAREDES, ABRAHAM (ELITE, CHI)
  • GONZALEZ, CHARLES (SUB23, PER)
  • DIAZ, RODRIGO (SUB23, ARG)
  • CASTRO, VALENTIN (SUB23, ARG)
  • GOMEZ, OSCAR (ELITE, ARG)
  • TIVANI PEREZ, NICOLAS (ELITE, ARG)
  • CONTTE, TOMAS (ELITE, ARG)

PLIUS PERFORMANCE-SOLUTOS

Director: Wilsson Fernandez

9. KOTSAKIS LAGOS, FRANC (ELITE, CHI)

10. CABRERA, NICOLAS (ELITE, CHI)

11. QUINTANA, HECTOR (ELITE, CHI)

12. QUIROS MARTINEZ, TOMA (ELITE, CHI)

13. MAMBRAN SANCHEZ, IGNA (SUB23, CHI)

14. SAN MARTIN DIAZ, BAST (ELITE, CHI)

15. MANCILLA LABRIN, MART (SUB23, CHI)

M STA LUCIA-GREMIOS X DEP

Director: Diego Tivani

17. PAEZ, MAURICIO (ELITE, ARG)

18. NAVARRETE, MAXIMILIAN (ELITE, ARG)

19. CALIVA, EMIL (ELITE, ARG)

20. MOYANO, CRISTIAN (ELITE, ARG)

21. DOMINGUEZ, MAURICIO (ELITE, ARG)

22. RAMIREZ, ALAN (ELITE, ARG)

23. PRIARIO JACAMO, MAXIM (ELITE, ARG)

24. OVEJERO, MARIO FABIAN (ELITE, ARG)

DIBERBOOL

Director: Marcos Jacamo

25. VELARDEZ, LEANDRO (ELITE, ARG)

26. ALVAREZ, DARIO (ELITE, ARG)

27. FLOREZ, MIGUEL (ELITE, COL)

28. DIAZ, LORENZO (ELITE, ARG)

29. TAGLIARICO, ENZO (SUB23, ARG)

30. SILVA, MARTIN (ELITE, ARG)

31. MERCADO, FLAVIO (ELITE, ARG)

32. LUCERO, DANIEL HIGINIO (ELITE, ARG)

SEP SAN JUAN

Director: Jose Diaz Cortez

33. COBARRUBIA, LEONARDO (ELITE, ARG)

34. VIDELA, AGUSTIN (ELITE, ARG)

35. RUIZ, HUGO (ELITE, PER)

36. RUIZ, ROBINSON (ELITE, PER)

37. SILVA, RODRIGO (SUB23, ARG)

38. GOMEZ, FAUSTO (ELITE, ARG)

39. BRAVO, LISANDRO (SUB23, ARG)

40. GONZALEZ ZENTENO, AND (ELITE, PER)

DM JUV DEL NORTE M RIVADA

Director: Martin Moreno

41. PALACIO, IGNACIO ALEJ (ELITE, ARG)

42. MORENO VARGAS, ALEXAN (SUB23, ARG)

43. MANRIQUE, LUCAS (SUB23, ARG)

44. OLMOS, MIGUEL (ELITE, ARG)

45. CASTRO, BRAIAN (SUB23, ARG)

46. ROJAS, RAMIRO (SUB23, ARG)

47. TAIFA, AGUSTIN (SUB23, ARG)

48. MANZANO, JUAN CARLOS (ELITE, ARG)

CHIMBAS TE QUIERO

Director: Ernesto Fernandez

49. JUAREZ, DANIEL (ELITE, ARG)

50. RAMOS, RUBEN (ELITE, ARG)

51. OREPEL, ANGEL (SUB23, ARG)

52. RUIZ, TOMAS (SUB23, ARG)

53. RUIZ, IVAN (ELITE, ARG)

54. RODRIGUEZ, MARCOS LEO (ELITE, ARG)

F E SALDAÑO - TEAM JACAMO

Director: Raul Saldaño

57. ECHEVERRI, ARIAN (ELITE, ARG)

58. VELAZQUEZ, HUGO (ELITE, ARG)

59. FUNES, JORGE IGNACIO (ELITE, ARG)

60. RAMOS, WALTER EXEQUIE (SUB23, ARG)

61. AGUIRRE, RAMON ARIEL (ELITE, ARG)

63. OLARTE, THIAGO (SUB23, ARG)

64. ROJAS, JEREMIAS (SUB23, ARG)

BRAGADO CICLES LEOPARD

Director: Silvio Lezica

65. LOPARDO, LUCAS (ELITE, ARG)

66. DUNDIC, CORAN (SUB23, ARG)

67. SOLDA, FRANCO (ELITE, ARG)

68. MORENO, FEDERICO (ELITE, ARG)

69. MIRANDA, FRANCO (ELITE, ARG)

70. DURAN, JOAQUIN MOISES (SUB23, ARG)

71. LOPARDO, FRANCO (ELITE, ARG)

PORTAL DE SAN JUAN

73. MOYANO, TOMAS ELOI (SUB23, ARG)

74. ROMERO, GONZALO (ELITE, ARG)

75. ALTAMIRANO, AGUSTIN (ELITE, ARG)

76. GADAY, LUCAS (ELITE, ARG)

77. MENDEZ, MARCOS (ELITE, ARG)

78. ANCHIERI, PABLO (ELITE, URU)

79. CASTRO, MARTIN (ELITE, URU)

80. CASTRO, SEBASTIAN (ELITE, URU)

FUERZA ACTIVA

81. MOLINA, ULISES (SUB23, ARG)

82. VIDELA, URIEL (SUB23, ARG)

83. BALMACEDA, MATIAS (SUB23, ARG)

84. ALÉ, SANTIAGO (SUB23, ARG)

85. DOMINGUEZ, CRISTIAN (SUB23, ARG)

86. GONZALEZ GARRIDO, JUAN (SUB23, CHI)

PIO RICO CYCLING TEAM

Director: Jose Amaya

89. MOYATA CRUZ, EDUARDO (ELITE, BOL)

90. ARAMAYO, JOSE MANUEL (ELITE, BOL)

91. HOYOS, ANGEL JESUS (ELITE, BOL)

92. DONAIRE, ALEXANDER JH (ELITE, BOL)

93. RAMOS, RICARDO (ELITE, BOL)

94. CANAVIRI CHOQUE, SAMU (ELITE, BOL)

METALES CONCEPCION

Director: Marcos Jacamo

97. AGUIRRE, SERGIO (ELITE, ARG)

98. DIAZ, JULIAN (SUB23, ARG)

99. MONTAÑA, GERONIMO (SUB23, ARG)

100. ABALLAY, JUAN (ELITE, ARG)

101. MENDOZA, CAMILO (ELITE, ARG)

102. SILVA, MATIAS (ELITE, CHI)

103. PIZARRO ARRIAGADA, FE (ELITE, CHI)

104. CASTRO, KEVIN (ELITE, ARG)

MUNI DE RAWSON

105. ARROYOS, VICTOR (ELITE, ARG)

106. ALVARRACIN, GUSTAVO (ELITE, ARG)

107. ALARCON, EXEQUIEL (ELITE, ARG)

108. SISTENA, FABRICIO (SUB23, ARG)

109. PEREZ, RAMIRO (SUB23, ARG)

110. ILLANES, RODRIGO (ELITE, ARG)

SWIFT PRO CYCLING

113. MARQUEZ, FELIPE CRIST (ELITE, BRA)

114. ROSSI, JOAO PEDRO (ELITE, BRA)

115. MARX, JOEL ALEXANDRE (ELITE, BRA)

116. FREITAS, CASIO FONSECA (ELITE, BRA)

117. MONTEIRO, MAICKE RENÉ (ELITE, BRA)

118. GONZCHI, OCTAVIO ANGE (ELITE, BRA)

STAMINA

Director: Miguel Burgos Contreras

121. LIRA EGUIGUREN, JUAN (ELITE, CHI)

122. ERIGUREN VIAL, GONZALO (ELITE, CHI)

123. DECAR ZUÑIGA, JACOB (ELITE, CHI)

124. NUÑEZ RETAMAL, PEDRO (ELITE, CHI)

125. MORALES ALVAREZ, ALEJ (ELITE, CHI)

126. ROJAS RIVAS, DIEGO (ELITE, CHI)

MANI ZABALA

Director: Carolina Fernandez

129. VILLANUEVA, IGNACIO (ELITE, ARG)

130. CAMBARERI, GASTON NIC (ELITE, ARG)

131. FLORES, MARCOS FABIAN (ELITE, BOL)

132. CIANCI, SEBASTIAN (ELITE, ARG)

133. SILVA, BEJAMIN (SUB23, CHI)

134. CAMBARERI, BERNARDO (SUB23, ARG)

135. ORTEGA, LEON FABRICIO (SUB23, ARG)

136. ROBLEDO, AYRTON (ELITE, ARG)

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