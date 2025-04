Lo que no se vio del clásico: el tierno abrazo entre 'Pulpos', el sentido posteo y la reacción de Chipi Barijho

"Es mucha la felicidad que siento y pocas son las palabras que puedo encontrar para describir lo que me pasa por dentro. Cuantos años separados por kilómetros y kilómetros, manteniendo el contacto a través de teléfonos, cuantos momentos sin poder compartir cosas juntos en donde un simple abrazo hubiese sido suficiente", comentó en el primer párrafo de su posteo.

Diego se sumó al Verdinegro como refuerzo hace poco más de un mes y si bien fueron pocas las veces que compartió minutos con su hermano en el campo, dijo: "Tu casa, tu gente, tu provincia (hoy por un ratito es mío también), ahora entiendo todas las veces que me contabas lo feliz que sos acá. Hoy verte todos los días, tenerte como compañero de trabajo y disfrutarte como hermano es una de las mejores cosas que me paso en esta carrera".

"Esos abrazos que alguna vez faltaron, hoy los disfruto con el corazón!!! Te amo hermano", cerró el posteo el Pulpo mayor.

La publicación de Diego González provocó la reacción Antonio Barijho, el ex futbolista argentino e identificado con Boca. "Abrazo pulpo fenómeno". Además de él, también hubo comentarios de otro ex Boca como Nahuel Fioretto, el periodista de deportes Diego Díaz, quien puso: "Que lindo verlos juntos".

