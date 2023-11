Lionel Messi y Zidane, mano a mano: el Diego, guiños sorprendentes y un recuerdo cómplice del Mundial

El paso del tiempo no permitió que Zinedine Zidane y Lionel Messi jugaran juntos, en lo que hubiera sido una sociedad fabulosa en términos futbolísticos. Sin embargo, el exfutbolista devenido en DT se dio el gusto de juntarse a charlar con el crack argentino para tirar algunas paredes vinculadas a su pasión por este deporte, que los consagró a ambos entre los mejores de la historia y les permitió ganar un Mundial para sus paíeses, entre otros títulos.

"Una pena que no pudimos jugar juntos", fue lo primero que le dijo el francés al argentino, que le devolvió rápidamente el elogio, con una sincera devoción: "Sí nos enfrentamos poquito, y después vos ya como técnico y yo jugador, siempre con respeto y admiración por lo que hiciste y seguís haciendo".

El arranque del encuentro fue dedicado al número 10, y qué representa para ellos como futbolista. "Para nosotros los argentinos el 10 es un número muy especial, se te viene Maradona a la cabeza. Toda la vida queríamos ser como él, si bien ninguno pudo la ilusión y el deseo era ese, copiar lo que hacía Maradona. Era el jugar que admirábamos, y más allá de la edad porque yo era chico. Cuando fue a Newell's yo era chico, no recuerdo mucho. Es nuestro referente, nuestro ídolo...", se despachó Leo, siempre devoto del Diez eterno.

Y Zidane lo apoyó: "El respeto por Diego, no solo de los argentinos, es de todo el mundo... Maradona es un ídolo para todos. Pero que lo digas vos, que tenés ganados tantos balones de oro, es muy fuerte".

"Diego es algo muy fuerte, que va a seguir estando por muchísimos años más. Va de generación en generación, mis hijos saben de Diego sin haberlo visto nunca, por los videos o lo que le contamos, por lo que nos representa y lo que somos", insistió Leo.

"Todos queríamos el número 10 porque queríamos ser el jugador diferente, el líder. No sé si hoy pasa tanto", opinó Messi con la humildad que lo caracteriza.

"Es cierto, se perdió mucho eso. También la posición", coincidió Zidane, mencionando planteos tácticos. "Nosotros le decimos enganche", le agregó Leo, argentino por sobre todas las cosas. Y Zizou remató, con otro elogio: "Menos mal que todavía juegas, así existe el número 10".

"A mis hijos les encanta el fútbol, son apasionados del fútbol. Son chiquitos, les gusta ir arriba, hacer goles... Están todo el día con la pelota. Los tres están todo el día jugando a la pelota", le contó Messi a Zidane sobre sus hijos.

"Mi ídolo era Enzo Francescoli. Jugaba en el Marsella y yo tenía 13 años. Lo veía y decía: 'quiero ser como él'. La manera en que llevaba la pelota, cómo se movía. En Francia no había muchos extranjeros y cuando vino Enzo, un sudamericano, ya vimos que era otro fútbol, diferente. Hacía cosas con el balón... era un mago", le contó Zidane a Leo, en la parte más riverplatense de la charla.

"Yo era chiquito, lo vi poco a Enzo. Pero él estaba en River, que ganaron todo en esa época, tenían un equipazo. Yo siempre dije que me gustaba mucho Aimar, me encantaba su manera de jugar, también estaba en un River que tenía un gran equipo y él se destacaba mucho. Sacando a Diego, que es algo aparte, Pablo era una persona que admiraba mucho como jugador. De esa época yo no seguía tanto el fútbol europeo, era todo fútbol local", confió Messi.

"¿Una palabra para describir a Messi? Magia. Pero de verdad. Es lo que me gusta. No estamos todos los días juntos, y para mí hoy es un día importante para decirle la admiración que le tengo, que es de toda la gente que le gusta el fútbol", opinó Zidane, en modo fan de Messi, que sonreía con timidez ante los comentarios del campeón del mundo en 1998 con su selección.

Y siguió Zizou: "Para uno, que entiende de fútbol, ver a uno en el campo que casi sabía lo que iba a hacer, como una conexión... Pero cuando ves que lo hace, es como que digo 'esto ya está'. Es lo que la gente quiere ver. Son pocos los que pueden hacer eso pero ninguno como él. Pocos, muy pocos. Bueno, uno".

"No es porque estás acá pero siempre te admiré. Te sufrí mucho porque yo era del Barcelona, me acuerdo de la época del Madrid y los Galácticos, que ganaron una Copa de Europa y tenían un equipazo. Era el diferente. Para mí es uno de los más grandes de la historia", le devolvió Leo, que le mencionó varios goles y jugadas como para demostrarle que los elogios eran auténticos.

Cuando a Messi le preguntaron si prefería meter un gol en Champions o en un Mundial, Zidane vio que Leo parecía querer evitar hablar de Qatar y lo ayudó en la respuesta. "Yo puedo contestar por ti, porque lo hiciste hace poco con Argentina en la final, era el que te faltaba", le señaló el francés, que tuvo que sufrirlo en la final de diciembre pasado.

"Hacer un gol en la final de un Mundial creo que es lo máximo", terminó aceptando Leo, que volvió a mostrar su lucidez con otra devolución: "Y es algo que los dos podemos decir". Claro, Zidane marcó por duplicado en el 3-0 de Francia ante Brasil en 1998, que le dio el primer título de su historia a Les Bleus.

"¿Qué partido quisieras volver a jugar?", le preguntó Zidane a Messi sobre el final de la charla, y le agregó con una sonrisa: "No, no, no lo necesitas eh... que son todas muy buenas".

Leo comenzó diciendo que no se arrepentía de nada, y que todo sirvió para el camino que le tocó hacer, pero finalmente respondió: "La espinita del Mundial 2014, en el Mundial... Si bien la pude dibujar un poco con este Mundial quedó ahí".

"Bueno, lo hiciste en 2022. Cambiaste la historia, ya está", le concedió Zidane. Crack total. Cracks totales.

FUENTE: Clarín