Apostó $20.000 a que Messi ganaba en Balón de Oro, pero la jugada le salió mal

Parece un chiste, pero no lo es. Siro Ruiz vio su oportunidad y la aprovechó, pero un insólito error lo llevó a perder miles de pesos. Su historia no solo se volvió viral, sino que llegó a distintos portales cuando el argentino realizó una apuesta de $20.000 asegurando que Lionel Messi se llevaba el octavo Balón de Oro, pero un pequeño detalle lo llevó a perder $160.000.

“Vi una cuota grande y me mandé de una, sin mirar. Pensé que la iban a cambiar. La realidad es que quiero ir a Río de Janeiro a ver a Boca y con unos amigos tenemos pensado hacerlo en auto, entonces dije ‘listo, me salvo los gastos’”, contó Siro a TN.

Lo que no detectó es que la apuesta la estaba haciendo por la premiación “Balón de Oro 2024”. “Cuando lo puse en el grupo no lo podía creer. Uno me puso que lea bien, así que no me quedó otra opción que irme del grupo para no soportar las burlas”, dijo Siro.

“Cuando pasó un rato mis amigos me volvieron a agregar al grupo en WhatsApp y continuaron cargándome. Mi familia aún no sabe nada, cuando los vea les contaré”, finalizó el joven.

Afortunadamente el hecho se lo tomó con humor. Si bien tenía pensando destinar el dinero para llegar hasta Brasil para la final de la Libertadores, debido a que habían calculado con amigos un gasto de $200.00, sin duda la apuesta le dejo una enseñanza: leer bien.