La Vuelta a San Juan copa Sarmiento en su segunda etapa: largada en Media Agua y final picante en Pedernal

La Vuelta a San Juan 2026 continúa este domingo con una jornada que puede empezar a marcar el pulso de la competencia. La Etapa 2, en línea, se correrá íntegramente en el departamento Sarmiento, con largada en Media Agua y llegada en la localidad de Pedernal, tras un recorrido de 131 kilómetros aproximadamente.
La actividad del día comenzará con la concentración a las 14:15 horas en Plaza Dominguito, frente a la Municipalidad de Sarmiento, mientras que la largada oficial será a las 15:30.
Tramo inicial: tren controlado hasta el KM0
Antes de entrar en carrera, el pelotón realizará un recorrido en tren controlado desde Plaza Dominguito por calles Rivadavia, José Ares, Barboza y Ruta 40, hasta empalmar con Avenida Uruguay y llegar a la Vía Oficial KM0, con un tramo de 1,6 kilómetros aproximadamente.
El recorrido en carrera: ruta, cambios de ritmo y llegada en Pedernal
Ya en competencia, la etapa avanzará por Ruta 40 hacia el sur, tomando luego una serie de calles y rutas internas del departamento, con pasos por Aranda, Bufano, Doncel, 25 de Mayo, Ruta 319, Ruta 246, Ruta 295 y Colonia Fiscal, para luego retomar nuevamente Ruta 40.
En el tramo decisivo, el pelotón cruzará a Ruta 153, pasando por Cañada Honda y Los Berros, antes de encarar el final en Pedernal, donde estará ubicada la meta.
Metas sprint y montaña: los puntos calientes de la etapa
La Etapa 2 tendrá dos puntos de velocidad y dos de montaña, que pueden ser determinantes tanto para los especialistas como para quienes busquen animar la general.
Metas Sprint (2):
-
Ruta 319 y Ruta 296, en el primer paso (28,5 km aprox.)
-
Calle 25 de Mayo y Adán Quiroga, en el segundo paso (94 km)
Metas Montaña (2):
-
Ruta 153 y 9 de Julio, Los Berros (120 km)
-
Ruta 153, en línea de meta (131 km)