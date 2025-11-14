viernes 14 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Amistoso

La Selección Argentina despide el año frente a Angola

El conjunto de Lionel Scaloni se mide al representativo africano desde las 13.00. Último banco de prueba.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lionel Messi y Rodrigo de Paul, en la llegada de la Selección Argentina.

Lionel Messi y Rodrigo de Paul, en la llegada de la Selección Argentina.

La Selección Argentina y Angola se enfrentarán este viernes, desde las 13:00, en el Estadio 11 de Noviembre de Luanda, por un amistoso correspondiente a la Fecha FIFA de noviembre. La Albiceleste cerrará el año jugando en el país africano, que celebra el 50° aniversario de la independencia, en lo que sería, probablemente, su última prueba antes de jugar la Finalissima contra España.

Lee además
Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Álvarez no jugarán en Angola por no llegar a tiempo con el protocolo sanitario de vacunas. Enzo Fernández se lo pierde por lesión
Amistoso ante Angola

Enzo Fernández, Giuliano, Julián y Molina quedaron desafectados de la Selección Argentina: los motivos
La Liga Universitaria se acerca a su instancia de definiciones.
Temporada 2025

Liga Universitaria: la lucha por los títulos y ascensos no se detiene

Cómo llegan Argentina y Angola al partido amistoso

La Albiceleste viene de obtener dos triunfos en Estados Unidos por la Fecha FIFA de octubre, el primero por 1-0 ante Venezuela y el segundo con goleada 6-0 ante Puerto Rico. Ahora, se medirá contra los africanos en el único amistoso de noviembre.

De cara a este duelo, que probablemente será la última prueba antes de la Finalissima contra España en marzo de 2026, Argentina contará con varias bajas de peso. Emiliano Martínez no fue citado porque el DT quiere darle minutos a otros arqueros, Enzo Fernández arrastra una molestia en la rodilla y tendrá descanso, y tanto Julián Álvarez como Nahuel Molina y Giuliano Simeone no se dieron la vacuna contra la fiebre amarilla, obligatoria para ingresar a Angola, y serán bajas. Por otro lado, Joaquín Panichelli, Gianluca Prestianni, Máximo Perrone y el regreso de Valentín Barco son las sorpresas en la convocatoria de Scaloni.

Además, el entrenador decidió no llamar a los jugadores del fútbol argentino porque este fin de semana se definen las clasificaciones a playoffs y copas internacionales, y no quería sacarle a los clubes a sus figuras. Este partido tendrá el agregado de que Argentina estrenará la camiseta que usará durante la próxima Copa del Mundo, la cual fue presentada de manera oficial días atrás.

La Selección, previo a viajar al país africano, entrenó durante la semana en España. El jueves realizó una práctica abierta en el estadio Manuel Martínez Valero, en Elche, y tuvo la presencia de más de 20.000 personas. Después del entrenamiento Messi recibió una camiseta del club español con el número 10 de manos del accionista Cristian Bragarnik.

Por otro lado, Angola quedó eliminada de la clasificación al Mundial 2026 y no pudo aprovechar la ampliación de cupos que le otorgó la FIFA a la AFC. Los angoleños finalizaron cuartos en el Grupo D con 12 unidades, muy lejos del líder Cabo Verde (23) y Camerún (19), que quedó segundo.

El probable once inicial de Argentina

Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

La posible formación de Angola

Hugo Marques; Clinton Mata, David Carmo, Kialonda Gaspar, Tó Carneiro; Fredy, Beni Mukendi, Maestro; Zito Luvumbo, Mabululu y Chico Banza. DT: Patrice Beaumelle.

Dónde ver en vivo y datos del partido

  • Hora: 13:00
  • TV: TyC Sports
  • Árbitro: a confirmar
  • VAR: a confirmar
  • Estadio: 11 de Noviembre

FUENTE: TyC Sports

Temas
Seguí leyendo

El hockey de Colón exige ser local en semifinales y avisa que podría ir a la Justicia

Confirmaron el estadio para la final del Clausura y el Trofeo de Campeones: ¿aparece San Juan en el mapa?

La Liga Sanjuanina apoya a San Martín de cara al duelo decisivo ante Aldosivi

Sin pelos en la lengua, Caruso Lombardi habló sobre el arbitraje de Aldosivi-San Martín: "A San Juan lo van ayudar"

Carlos Nicolía, sin filtro: "El hockey argentino tiene fecha de vencimiento si no cambia la dirigencia"

Periodistas mendocinos, re calientes con el plantel del Tomba: "A los jugadores hay que quemarles la cabeza"

De un pequeño pueblo colombiano al corazón del vóley sanjuanino: la inspiradora historia de Ronald Jiménez

"Si se salva San Martín, le propongo casamiento": la promesa viral de dos verdinegros a días de la gran final

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La Liga Universitaria se acerca a su instancia de definiciones.
Temporada 2025

Liga Universitaria: la lucha por los títulos y ascensos no se detiene

Por Jorge Balmaceda Bucci

Las Más Leídas

Mandan a la cárcel a los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo, acusados de los ataques contra el otro grupo de la barrabrava
Tribunales

Mandan a la cárcel a los cabecillas de "La Banda del Pueblo Viejo", acusados de los ataques contra el otro grupo de la barrabrava

Blanca Melisa Salinas, la denunciada.
Le salió caro

Estafó a otro sanjuanino que le pagó $90.000 por unas zapatillas de Chile y devolverá $350.000 para zafar

Dios nos ayude: los últimos posteos en redes de la mujer que provocó un caos en un conocido sanatorio de San Juan
Caso resonante

"Dios nos ayude": los últimos posteos en redes de la mujer que provocó un caos en un conocido sanatorio de San Juan

 Si el calor aprieta en San Juan, la solución es el chapuzón, así se ve la nueva opción del Dique Punta Negra, que estrena 40 metros de playa desde este 14 de noviembre.  video
¡Arranca el verano en San Juan!

Punta Negra estrena este viernes playa gratis, con opción nocturna y vistas a la montaña: mirá cómo es

Crimen de Emir Barboza: el nuevo detenido dijo que disparó y que ayudó a los atacantes porque los Barboza se hicieron los piola
Noveno sospechoso

Crimen de Emir Barboza: el nuevo detenido dijo que disparó y que ayudó a los atacantes "porque los Barboza se hicieron los piola"

Te Puede Interesar

El chalet sanjuanino conocido como la casita de chocolate, ya fue puesto a la venta.
Con el cartel

La "casita de chocolate" sanjuanina ya está a la venta: cuánto vale y las hermosas fotos de su interior

Por Redacción Tiempo de San Juan
Poder Judicial de San Juan.
Vacante

Baigorrí, fiscal General: tras la asunción, se abre la carrera por otro sillón clave en la Justicia sanjuanina

Carlos Munisaga junto a su secretaria de Hacienda y Finanzas municipal, Evelyn Madueño, en un acto de Rawson.
Gabinete

Revuelo en Rawson: el detrás de escena de la renuncia de la funcionaria clave de Munisaga

La endocrinóloga Silvana Quiroga dijo que se ha extendido en San Juan el uso de la droga semaglutida para la diabetes y la obesidad. video
Día Mundial de la Diabetes

"No es mágica": una especialista sanjuanina explica el verdadero uso de la famosa droga para diabetes y obesidad

Crimen de Emir Barboza: el nuevo detenido dijo que disparó y que ayudó a los atacantes porque los Barboza se hicieron los piola
Noveno sospechoso

Crimen de Emir Barboza: el nuevo detenido dijo que disparó y que ayudó a los atacantes "porque los Barboza se hicieron los piola"