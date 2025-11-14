La Selección Argentina despide el año frente a Angola

La Selección Argentina y Angola se enfrentarán este viernes, desde las 13:00, en el Estadio 11 de Noviembre de Luanda, por un amistoso correspondiente a la Fecha FIFA de noviembre. La Albiceleste cerrará el año jugando en el país africano, que celebra el 50° aniversario de la independencia, en lo que sería, probablemente, su última prueba antes de jugar la Finalissima contra España.

La Albiceleste viene de obtener dos triunfos en Estados Unidos por la Fecha FIFA de octubre, el primero por 1-0 ante Venezuela y el segundo con goleada 6-0 ante Puerto Rico . Ahora, se medirá contra los africanos en el único amistoso de noviembre.

De cara a este duelo, que probablemente será la última prueba antes de la Finalissima contra España en marzo de 2026, Argentina contará con varias bajas de peso. Emiliano Martínez no fue citado porque el DT quiere darle minutos a otros arqueros, Enzo Fernández arrastra una molestia en la rodilla y tendrá descanso, y tanto Julián Álvarez como Nahuel Molina y Giuliano Simeone no se dieron la vacuna contra la fiebre amarilla, obligatoria para ingresar a Angola, y serán bajas. Por otro lado, Joaquín Panichelli, Gianluca Prestianni, Máximo Perrone y el regreso de Valentín Barco son las sorpresas en la convocatoria de Scaloni.

Además, el entrenador decidió no llamar a los jugadores del fútbol argentino porque este fin de semana se definen las clasificaciones a playoffs y copas internacionales, y no quería sacarle a los clubes a sus figuras. Este partido tendrá el agregado de que Argentina estrenará la camiseta que usará durante la próxima Copa del Mundo, la cual fue presentada de manera oficial días atrás.

La Selección, previo a viajar al país africano, entrenó durante la semana en España. El jueves realizó una práctica abierta en el estadio Manuel Martínez Valero, en Elche, y tuvo la presencia de más de 20.000 personas. Después del entrenamiento Messi recibió una camiseta del club español con el número 10 de manos del accionista Cristian Bragarnik.

Por otro lado, Angola quedó eliminada de la clasificación al Mundial 2026 y no pudo aprovechar la ampliación de cupos que le otorgó la FIFA a la AFC. Los angoleños finalizaron cuartos en el Grupo D con 12 unidades, muy lejos del líder Cabo Verde (23) y Camerún (19), que quedó segundo.

El probable once inicial de Argentina

Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

La posible formación de Angola

Hugo Marques; Clinton Mata, David Carmo, Kialonda Gaspar, Tó Carneiro; Fredy, Beni Mukendi, Maestro; Zito Luvumbo, Mabululu y Chico Banza. DT: Patrice Beaumelle.

Dónde ver en vivo y datos del partido

Hora : 13:00

: 13:00 TV : TyC Sports

: TyC Sports Árbitro : a confirmar

: a confirmar VAR : a confirmar

: a confirmar Estadio : 11 de Noviembre

FUENTE: TyC Sports