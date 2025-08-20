miércoles 20 de agosto 2025

Polideportivo

La maratón "Sarmiento Corre" se disputará el domingo en Media Agua

La competencia se llevará a cabo el próximo 24 de agosto, desde las 8:30 horas, con cuatro categorías e inscripción gratuita para celebrar el aniversario del departamento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-20 at 09.41.52

Entre las actividades programadas por su 117° aniversario, en Sarmiento se celebrará una competencia de maratón que recorrerá las calles del departamento. El evento se llevará a cabo el domingo 24 de agosto, con inicio a las 8:30 horas, y con la Municipalidad como punto de concentración, largada y llegada.

mateo maldonado: estar en los panamericanos junior fue de gran valor sentimental video
ALMATEUR

Mateo Maldonado: "Estar en los Panamericanos Junior fue de gran valor sentimental"
platense, el nuevo destino del sanjuanino que viene de ser bicampeon con boca
Básquet

Platense, el nuevo destino del sanjuanino que viene de ser bicampeón con Boca

La carrera ofrece inscripción gratuita para todos los interesados en participar. Las categorías serán cuatro: 7K y 15K (concentración a las 8 horas), niños e inclusiva (concentración a las 10 horas, y largada a las 10:30).

A continuación, los recorridos para las categorías de fondo. Para los 7K, el trazado será con salida en Rivadavia, José Ares, Barboza, San Antonio, Avenida Uruguay, José Ares, Juan XXIII, Martínez López, Aman Rawson, Avenida 25 de Mayo, calle principal de Barrio Media Agua y luego en Barrio Hensel, Avenida 25 de Mayo, Juan XXIII, Laprida, Avenida Uruguay, Martínez López y llegada en calle Rivadavia.

Para los participantes de los 15K, el recorrido iniciará en calle Rivadavia, José Ares, Barboza, San Antonio, Avenida Uruguay, Muro Bustelo, lateral de Ruta Nacional 40, Quiroga, Avenida 25 de Mayo, calles principales de Barrio Media Agua y Hensel, Ángel Rojas, 9 de Julio, Juan XXIII, José Ares, Uruguay, Joaquín Torrent, Barboza, San Antonio, Uruguay, Martínez López y arribo en calle Rivadavia.

Las acreditaciones para ‘Sarmiento corre’ serán el sábado 23 de agosto, entre las 9 y 14:30 horas, en el Centro Cultural de Media Agua. En cuanto a los premios, habrá medallas para los primeros 500 corredores en llegar a línea de meta y trofeos para los integrantes de los podios.

Información: Prensa Municipalidad de Sarmiento.

