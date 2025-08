La leyenda del fútbol de ascenso que consiguió trabajo en River

Tras su partida de Brown en mayo del año pasado, Vico fue contratado por el Sojero en agosto, pero solo dirigió once partidos (ganó cuatro, empató dos y perdió cinco) y desde entonces, a sus 69 años, está sin trabajo... como DT principal.

En una entrevista con Emiliano Nunia, en su programa Super Deportivo Radio, el mítico entrenador contó: "Por la mañana, día por medio, voy a trabajar al predio municipal de deportes de Burzaco, para hacer clínicas de fútbol de mujeres o varones. A la tarde fui convocado por River para asesorar a los técnicos que recién se están iniciando en las escuelas del club".

A su vez, sobre cómo se dio su llegada al Millonario, agregó: "Esta oportunidad me llegó por intermedio de Hermes Desio (N. de la R.: fue Director Deportivo del Fútbol Formativo de River hasta diciembre pasado). Por lo menos la gente que está al mando de esas escuelas, están contentos conmigo. Eso quiere decir que algo lindo dejaste. Te llena de orgullo".

Sobre su función a diario, profundizó: "Veo casi más de 800 chicos y asesoro entrenadores que tiene River, eso me permite tener la cabeza ocupada. Aparte, la gente de River un respeto total conmigo. No podían creer que les dijera que sí. Yo les pedí no dirigir a los chicos, pero sí es una linda función con los entrenadores".

Vico, entre las ganas de volver a dirigir pronto y el deseo de Colón

En una extensa entrevista en la que también reveló cómo afronta la pérdida de su hijo en un accidente de tránsito y los problemas de salud que atravesó, Vico se refirió a su presente sin ofertas para asumir como técnico de un equipo: "Necesito tener esa adrenalina de volver a dirigir. Debo tener que esperar. Quiero trabajar en un club, donde quieran aspirar a un proyecto serio y con ambición. hicimos cosas muy importantes en un club muy austero. A lo mejor me consideran un viejo arruinado, con falta de memoria, pero estoy entero y consciente".

También se ilusionó con dirigir a Colón, equipo que viene de sufrir una goleada por 4-0 en la Primera Nacional y está 15° en la zona B, más cerca del descenso que de entrar al Reducido: "¿Cómo no me va a gustar dirigir Colón? ¿A quién no le gustaría dirigir? Dios me libre y guarde. Es hermoso y más el momento que están viviendo. Puedo demostrarte que con una gran motivación y mucho trabajo se puede sacar adelante. Siempre con un presupuesto austero hice cosas muy lindas".

Y cerró con una anécdota con los simpatizantes del Sabalero: "Tengo dos ascensos, le ganamos a Independiente, le gané a Unión. Colón es un grande de verdad. Cuando enfrenté a Unión, el sábado fui a ver a Colón, después los hinchas me acercaron al hotel y lo único que me pidieron era ganarle a Unión. Después le ganamos 2-1".

