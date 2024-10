Por estudio y para buscar nuevas oportunidades laborales, un grupo de chicas de Jujuy se inscribieron en la Facultad y desde hace tiempo residen en San Juan. Si bien se conocieron directamente durante el cursado, armaron un grupo para compartir costumbres del Norte del país y que los casi 1,155 kilómetros no pesen. Entraron a un campeonato femenino y eligieron un nombre muy particular: la historia de 'Picantes de Pollo', el equipo de fútbol integrado por jujeñas que se juntaron para divertirse en una liga de San Juan.

"Antes de venir me habían dicho que ya habían bastantes jujeños, pero nunca imaginé que tanto. Estar en el Palomar era como estar en Jujuy, eso me sorprendió bastante", relató.

Tamara es de Huacalera, un pequeño pueblo retirado de la capital de Jujuy. Por decisión propia y para perseguir sus sueños, armó el bolso y en 2022 decidió instalarse en San Juan para estudiar Ingenieria en Minas: "Vine sola y exclusivamente a cursar. Estoy en segundo año de la Facultad".

Tengo un primo que hace tiempo que está acá y él me dijo que estaba lindo para venir a estudiar. Al principio me costó por la distancia, pero luego me adapté

Si bien hace mucho tiempo -y a la vez nada- que está en San Juan, remarca que le costó hacer las paces con el tiempo 'loco', húmedo y de mucho calor. "Me gusta mucho el paisaje, la tranquilidad; he ido a otras provincias y esta es súper tranquila. La gente es amable, respetan a los peatones. Esas cosas me gustaron bastante", aseguró la jujeña a Tiempo.

Con sus compañeras se conoció sobre la marcha. De a poco se fueron juntando y compartiendo costumbres propias de sus 'pagos', como para no sentir tanto la distancia. Fue así y por el gusto al fútbol, que decidieron formar un equipo para participar en la Liga Femenina.

"Esto empezó siendo un rejunte. El año pasado empezamos cuando se lanzó un torneo mixto y con amigos nos anotamos. Ahí surgió lo de la Liga de Fútbol 5 universitaria. Ninguna de las chicas juega de forma profesional, simplemente nos unimos por diversión y para salir un poco de la facultad. Somos 13 en el plantel y todas somos estudiantes (entre ingenieras, contadoras y abogacia)", dijo Tamara Vilte, una de las representantes del conjunto.

Una vez dentro del campeonato y para salir de la costumbre de los nombres, decidieron ponerle una etiqueta bien del Norte al equipo. "Nos llamamos 'Picantes de Pollo' por una comida típica de Jujuy. Al momento de pensarlo lo hicimos para que no sea igual al resto y que no haya estado en otro equipo antes. Ganó por votación", bromeó.

Estar todas juntas y que sea un equipo todo de Jujuy te hace sentir cerca de casa, te ayuda bastante en la compañía

¿QUÉ ES EL PICANTE DE POLLO, LA COMIDA TÍPICA Y TRADICIONAL DE JUJUY?

El picante de pollo lidera la lista de platos regionales preferidos y elegidos tanto por jujeños como por turistas del país y del mundo. Es un típico alimento de la zona andina que ha fusionado a través de la historia ingredientes de origen hispanos como originarios.

Las variantes del picante de pollo son muchas y dependen del lugar donde se lo prepare, pero lleva ingredientes como pollo, cebollas, tomate maduro, arroz, pimientos rojos, papas, arvejas, zanahoria, pimentón, ají molido y sal, caldo de verduras y aceite.

