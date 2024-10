Dirigió a Riquelme y vio a Bianchi-Menotti en el corralito: quién es José, el papá de olímpicos y presidente de una escuela de árbitros

José tiene 63 años, es papá de Fernanda y Federico, los jugadores de vóley indoor y beach que tuvieron su paso por la Selección Argentina y los Juegos Olímpicos de Tokio . Él también tiene mucho para contar, pero no específicamente de un tema ligado al deporte de la red, sino más bien del árbitro de fútbol, carrera que hizo con mucho orgullo, por la que se dedicó un montón de tiempo y por la que supo llegar y llevar bien su nombre. “Me involucré en el vóley por mis hijos, pero lo mío siempre fue el fútbol, ese es mi palo”, comentó el ex juez sanjuanino a Tiempo de San Juan .

“No he jugado del fútbol porque no era bueno, pero después incursioné en el arbitraje y ese fue mi deporte preferido. Lo que empezó como una curiosidad se convirtió en una vocación. En las primeras liguillas que se empezaron a jugar en San Juan, yo por intruso agarraba el silbato y dirigía a los niños”. Asimismo, José recuerda perfectamente cuál fue el momento del click en el que se dio cuenta que era bueno para esto. “Fue en un partido de estrellas de Los Andes, era la época del ’67. Me vieron dirigir y me invitaron a hacer el curso en la Liga Sanjuanina”.

image.png

Sin haberlo estudiado, José ya traía esa vocación por el arbitraje. Como será que sólo le sirvió hacer un año para largarse al fútbol grande. “Fui ascendiendo de puestos hasta que se abrió la posibilidad del curso nacional. Soy de la camada de Sergio Pezzota y me recibí en Rosario; eso me dio lugar a estar en el Nacional B, Primera División y tener un contrato nueve años en AFA".

En un viaje al tiempo, todavía tiene fresco el encuentro de mayor importancia en el que le tocó estar. No era para menos estar dentro de la terna en un clásico como Boca-Independiente en aquella época que tenía jugadores gloriosos y a Bianchi-Menotti como la pulseada de corralito en los bancos de suplentes.

image.png

“Estaba Arruabarrena, Chicho Sarna, Córdoba, Pepe Basualdo, Riquelme, Gustavo Barros Schelotto, era el Boca campeón, el más ganador. Y del otro lado del banco estaba César Luis Menotti. A ese partido lo dirigió el árbitro internacional Claudio Martín, y yo estaba de asistente uno, para los bancos. Me acuerdo que Barros Schelotto me discutió una pelota que según él no había salido, le hice señas al juez y lo amonestaron. Fue un momento muy lindo, porque yo hacía 3 o 4 años atrás, estaba jugando fútbol en mi barrio, en la Villa Carolina. Y de repente, me suena el teléfono y me dicen que estoy designado para un partido de ese nivel. Increíble”, aseguró José Pereyra, el sanjuanino ya retirado del arbitraje.

¿Tuviste tu momento cholulo en algún momento cuando eras árbitro elite? “En ese tiempo los clubes no eran de ceder cosas y sumarle que yo que soy medio corto, porque también en la escuela de árbitros nos decían que había que mantener una distancia, que no había que involucrarse tanto con los clubes, porque después se dicen cosas que por ahí no son reales”. Así y todo, guarda recuerdos especiales, como la camiseta de Damián Manusovich que ahora es periodista, y el silbato amarillo de Javier Castrilli.

image.png

¿CÓMO LLEGÓ A PONERSE UNA ESCUELA DE ÁRBITROS SANJUANINA?

Primero que nada, le bastó la experiencia en la materia para conocer el paño, lo que le faltaba y cómo atacarla para mejorar. Ante eso, José Pereyra dijo que no fue fácil, ya que tuvo que pasar por varias trabas hasta poder tener lo propio y dirigir la Formación Arbitral San Juan, sede que se encuentra en Santa Lucía.

image.png

“Esto salió cuando yo me alejé del arbitraje, quise retirarme con 45 años dirigiendo un partido de la Liga de Campeones para hacerme la despedida y no me dejaron, no me dieron la chance. En ese momento estaba Alfredo Derito al frente de la Liga Sanjuanina. Nunca pude retirarme donde yo inicié”, añadió.

Seguido de esto, relató cómo decidió ponerle punto de partida a esta aventura: “Fue un día como cualquiera que decido ir a la cancha, ya que hacía mucho que no iba a ver un partido del fútbol sanjuanino. Y noté que estaban mal los árbitros en cuanto a físico, técnico. Un día llamé a Gonzalo Moreno, quien hoy lo acompaña en la escuela de árbitros, y ahí decidimos arrancar”.

Veníamos con un proyecto de renovación del arbitraje. Queríamos hacer participar a los chicos jóvenes, ya que veíamos que hacían debutar a árbitros con cuarenta y pico de años. A esa idea la pudimos volcar en Santa Lucía, allí funciona desde 2019

“Cuando nosotros llegamos a la Liga de Santa Lucía, teníamos muchos árbitros grandes, sin preparación, sin muchos conocimientos de las reglas. Así que empezamos a trabajar con cursos; es una filial, con posibilidades de tener experiencia en torneos nacionales. Del poco tiempo que estamos trabajando, ya tenemos a dos que firmaron contrato con AFA y otro que se fue a trabajar al Sur y firmó contrato también allá”.

Los dos chicos de la escuela de Formación Arbitral San Juan que firmaron con AFA son Marcos Fernández y Ramiro Barrionuevo Balmaceda

image.png De izquierda a derecha: Marcos Fernández y Ramiro Barrionuevo Balmaceda, los que firmaron contrato con AFA de la escuela de árbitros de Santa Lucía.

Pereyra, el ex juez sanjuanino y ahora presidente de la escuela de árbitros santaluceña, dijo que esta noticia es el fruto del trabajo que vienen haciendo hace ya casi 5 años.

Estamos súper contentos, porque ese era el objetivo. Costó mucho hoy verlo materializado y para nosotros es un logro importantísimo

EL ACOMPAÑAMIENTO DE SUS HIJOS A LA DISTANCIA:

“Hablo casi todo el tiempo con ellos y justamente le contaba a Fernanda lo que había logrado con estos contratos, y me dice ‘viejo, vos tenés pasta para guiar jóvenes en el deporte’.

Los dos (Fernanda y Federico), por suerte, y por mucho mérito, pudieron llegar a ser jugadores de Selección, jugar mundiales, Juego Olímpicos. Para mí eso es un orgullo”.

image.png

EL VIDEO DE JOSÉ PEREYRA, EL EX JUEZ SANJUANINO QUE INSTALÓ UNA ESCUELA DE ÁRBITROS EN SANTA LUCÍA: