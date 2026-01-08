jueves 8 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Serie

La historia de amor secreta entre dos hockistas que es furor mundial: ¿cuándo se estrena Heated Rivalry en Argentina?

La serie que arrasó en Canadá y conquistó internet antes de llegar al país ya tiene fecha de estreno confirmada en HBO Max. Todos los detalles de la historia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La historia de amor secreta entre dos hockistas que es furor mundial: ¿cuándo se estrena Heated Rivalry en Argentina?

La historia de amor secreta entre dos hockistas que es furor mundial: ¿cuándo se estrena Heated Rivalry en Argentina?

P2W2VAV4X5FN3EL5CIKEQYNPZU

HBO Max confirmó el estreno de Heated Rivalry en Argentina y América Latina, y la noticia desató una ola de entusiasmo entre los fans que esperaron durante meses. La plataforma anunció que la serie llegará en febrero, sin precisar aún el día oficial, pero con un mensaje directo que hizo estallar las redes.

Lee además
tras sus vacaciones en san juan, fabri perez volvio a estudiantes y ya puso primera con la pretemporada
Fútbol

Tras sus vacaciones en San Juan, Fabri Pérez volvió a Estudiantes y ya puso primera con la pretemporada
ante la salida de advincula, weigandt podria tener una chance en boca
Bomba

Ante la salida de Advíncula, Weigandt podría tener una chance en Boca

El comunicado cayó en un clima de expectativa máxima. Durante semanas, clips editados, escenas filtradas, teorías y debates mantuvieron viva la conversación en TikTok, X e Instagram. La serie se convirtió en un fenómeno global antes de pisar el catálogo latinoamericano, un caso poco común en el streaming actual.

El fenómeno digital que anticipó el estreno

Argentina y la región vivieron una verdadera “fiebre Heated Rivalry” sin haber tenido acceso oficial a la serie. Miles de fans siguieron la historia mediante fragmentos publicados por usuarios de otros países, reseñas, memes y ediciones virales. Ese consumo orgánico hizo que la serie se instalara en la conversación cultural sin campañas locales ni lanzamiento regional.

HBO Max tomó nota del furor y, tras meses de rumores, decidió confirmar que el título formado parte de su catálogo desde febrero, alimentando aún más la ansiedad del público.

¿De qué trata Heated Rivalry?

La serie está basada en la novela homónima de Rachel Reid, parte de la saga Game Changers. El eje central es la relación entre Shane Hollander e Ilya Rozanov, dos superestrellas del hockey profesional que pasaron de ser rivales feroces en la pista a compartir una historia de amor secreta, intensa, compleja y llena de tensiones emocionales.

La trama explora el contraste entre lo que mostraban ante el mundo —compromiso deportivo, presión mediática y competencia constante— y lo que vivían en la intimidad: una relación marcada por decisiones difíciles, silencios prolongados y sentimientos que desafiaban sus carreras y su propio entorno.

P2W2VAV4X5FN3EL5CIKEQYNPZU

Un éxito que rompió récords antes de llegar a Argentina

Heated Rivalry se estrenó inicialmente en Canadá a través de la plataforma Crave, donde rompió récords de audiencia y se convirtió en la producción más vista de toda su historia. Ese impacto inmediato impulsó su expansión internacional y la consolidó como uno de los títulos más esperados del año.

En América Latina, la expectativa creció de forma sostenida gracias al boca en boca digital. Por eso, la confirmación de su llegada a HBO Max promete un impacto masivo en visualizaciones y conversación en redes.

Por qué su llegada a HBO Max es un hito

El desembarco de Heated Rivalry en Argentina significa más que un estreno: es la validación de un fenómeno global construido desde las comunidades de fans. La plataforma incorpora un título que ya cuenta con una audiencia fervorosa, comprometida y lista para maratonear la historia completa.

Además, refuerza la apuesta de HBO Max por ficciones que mezclan drama, romance y personajes complejos, un combo que hoy domina el engagement en el streaming.

Temas
Seguí leyendo

El explosivo palazo de un juvenil de River para Gallardo: "No tuvo en cuenta a ninguno"

Vino con Sprite, ¿sí o no?: qué opinan los sanjuaninos tras la revelación viral de Messi

Oriundo de Misiones y de raíces alemanas: quién es el 'Polaco', el delantero goleador de Unión de Villa Krause

Un ex dirigente de Desamparados explotó contra la nueva comisión: "El club estaría en acefalia"

Serie abierta y mucho picante para la vuelta de Peñaflor-Unión: confirmaron día y horario

San Martín abrochó a un volante y un mediocampista para la Primera Nacional

Para agendar: estos son los eventos deportivos de San Juan en enero y febrero

Llega la 1ª edición de Night Run San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
vino con sprite, ¿si o no?: que opinan los sanjuaninos tras la revelacion viral de messi
Videonota

Vino con Sprite, ¿sí o no?: qué opinan los sanjuaninos tras la revelación viral de Messi

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino
¡Se movió todo!

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino

Él era Ricardo Caballero, según la foto enviada por la familia a este diario.
Exclusivo

Una guerra sin fin que comenzó en un asentamiento y terminó en el Bº Las Pampas: la versión de la familia del fallecido y los antecedentes

Crimen en Pocito: la defensa de Lara denunció un ataque previo del fallecido con una molotov
En la audiencia

Crimen en Pocito: la defensa de Lara denunció un ataque previo del fallecido con una "molotov"

Así es por dentro la antigua y conflictiva casona de Avenida Libertador.
Fotos y video

Limpian la casona polémica de la Avenida Rawson antes de venderla: los horripilantes detalles de su interior

Grave accidente doméstico: una nena fue internada en terapia luego de que un portón le cayera encima
En Capital

Grave accidente doméstico: una nena fue internada en terapia luego de que un portón le cayera encima

Te Puede Interesar

Viajar a La Serena sigue siendo una opción elegida por los sanjuaninos, aunque el encarecimiento en pesos redujo el atractivo del clásico tour de compras, por ejemplo, las zapatillas. 
Turismo y consumo cruzando la cordillera

Compras en La Serena: por qué este verano el "tour de compras" a Chile cuesta 52% más para los sanjuaninos

Por Elizabeth Pérez
El automovilista que chocó en Rivadavia y que se quejó antes de escapar, se puso a disposición de la Justicia
Lo último

El automovilista que chocó en Rivadavia y que se quejó antes de escapar, se puso a disposición de la Justicia

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino
¡Se movió todo!

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino

Así es por dentro la antigua y conflictiva casona de Avenida Libertador.
Fotos y video

Limpian la casona polémica de la Avenida Rawson antes de venderla: los horripilantes detalles de su interior

Un fuerte chaparrón con caída de granizo en algunas zonas, sorprendió a San Juan este jueves por la mañana.
Antes del mediodía

Granizo y un fuerte chaparrón sorprendieron a parte del Gran San Juan este jueves