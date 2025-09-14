La espectacular remontada de la selección argentina de voleibol, con los sanjuaninos Sánchez y Armoa, ante Finlandia

El primer paso en el Mundial de voleibol que se disputa en Filipinas resultó un guiño perfecto para la selección argentina, con la participación de los sanjuaninos Matías Sánchez y Manu Armoa. Fue una definición que generó tensión, porque el equipo de Marcelo Méndez se impuso por 3-2 (19-25, 18-25, 25-22, 25-22 y 15-11) sobre Finlandia , en un choque por el Grupo C que duró más de dos horas y que se resolvió en la agonía del tie break.

La primera gran sorpresa se dio con la disposición de Méndez para el arranque del partido, ya que Matías Sánchez estuvo en el armado y Luciano De Cecco quedó en el banco de los suplentes. Y el resto del equipo fue el que suele comenzar los partidos: Pablo Kukartsev de opuesto; el capitán Agustín Loser y Joaquín Gallego de centrales; los puntas, Luciano Palonsky y Luciano Vicentín , más Santiago Danani como líbero.

El primer set empezó favorable a Finlandia, pero la selección se recuperó de la mano de Kukartsev, que fue el máximo anotador del equipo con 20 puntos, y Gallego para emparejar el desarrollo. Sin embargo, Finlandia se aprovechó de cada uno de los errores en el saque del equipo argentino y respondió bien defendiendo desde el bloqueo para imponerse por 25-19.

Finlandia mostró un nivel muy alto y en el arranque del segundo capítulo se hizo fuerte con el saque, con lo que obtuvo una ventaja de 14-9. Argentina compitió gracias a la buena tarea de Palonsky, pero los errores colectivo en la recepción y lo que produjo el conjunto finlandés cerró el duelo 25-18.

Lo mejor del equipo apareció en el tercer set, ya que con su saque y los aportes de Palonsky y Kukartsev se llegó al 13-9. Después, Palonsky resultó clave en ataque para que la selección pudiera cerrarlo por 25-22.

El cuarto parcial fue muy intenso, porque Finlandia sacó ventajas 8-2 gracias a un buen trabajo defensivo, pero la selección argentina no se rindió y de la mano de Kukartsev pudo acercarse 10-12. El trabajo en equipo defendiendo cada pelota le permitió torcer el rumbo y lo revirtió 18-17. Fue luchado hasta el cierre, pero el desempeño de Kukartsev resultó determinante para imponerse por 25-22.

El cierre del juego fue de muchos nervios, pero el conjunto nacional estaba más sólido en líneas generales y no dejó que Finlandia se escapase en ningún momento. Un buen desempeño desde el bloque y con un rival sin tanta claridad la selección nacional celebró la victoria por 15-11.

Esta victoria consolida el buen andar de la selección argentina, que llegó al torneo tras haber conquistado el Memorial Wagner en Polonia, donde superó a potencias como el anfitrión, Serbia y Brasil.

Este Mundial también es especial para el conjunto nacional, porque en esta oportunidad se introdujeron modificaciones en el certamen respecto del formato, ya que a partir de ahora, la Copa del Mundo se disputará cada dos años y contará con la participación de 32 selecciones, distribuidas en ocho grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona accederán directamente a los octavos de final.

En este modelo de competencia la selección argentina que mantenerse firme en su desarrollo colectivo y este este lunes se enfrentará a Corea del Sur (23.30 hora de la Argentina), mientras que el cierre de la etapa inicial será el próximo sábado, a las 7, frente a Francia.