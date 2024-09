Jorge Pinardi, el hombre que guarda 700 videocasetes de carreras y compartió pista con los mejores pilotos

"Llegué a San Juan con 20 años, solo tenía el secundario completo. El Periodismo deportivo me gustaba, pero en ese tiempo no pude estudiarlo. A la radio llegué en los años 70 por Melchor Murúa, él fue el culpable que me metió en este mundo", recordó Pinardi, el hombre que luego le puso sello a Motores en Marcha.

image.png

Si bien en un principio las transmisiones eran todas en radio, se animaron a expandirlo para que pueda llegar a la televisión. "De un día para otro se nos dio por hacerlo serio, pero era de forma precaria, no teníamos muchos recursos. Íbamos con una cámara 3 mil, con los videocasetes y llevábamos un celular que era como un ladrillo, no daba para más", aseguró, sobre los primeros equipos que tuvo y que todavía conserva en el rincón de su departamento del barrio San Martín.

image.png

Jorge conoce las pistas como la palma de su mano y a lo largo de su carrera como periodista no se guardó nada y sacó provecho de cada oportunidad. Vio en boxes a los mejores, entrevistó a los referentes y se alió con desconocidos que hasta el día de hoy le estrechan la mano con mucho respeto por su profesión de señor de carreras prestigiosas.

En una de las tantas andanzas, está la que recorrió junto al piloto sanjuanino Henry Martin. Pinardi ya era Pinardi y como siempre tenía esa fascinación por el automovilismo, no fue excusa no seguir al 'Loquillo', que se dio el lujo de pasar por todas las categorías de la ACTC (Asociación Corredores de Turismo Carretera). "Se generó una amistad increíble entre nosotros y ya después pasó a ser casi de familia. Cuando empezó a correr, allá por el '78 en karting, teníamos el programa todas las noches y muchas veces él iba y terminábamos cenando en su casa. Corrió TC 2000, Turismo Carretera y antes pasó por fórmula. Fue mucho tiempo. Nos hicimos amigos".

image.png

Así como escribió una linda historia acompañando a Henry Martin, relató que también guarda una anécdota con Juan María Traverso, el piloto súper campeón del automovilismo argentino que murió en mayo pasado. " El Flaco era muy fanático del Autódromo El Zonda, él decía que era hincha de nuestro autódromo, que era el mejor del mundo. Una vez llegó a San Juan para una charla y entre la gente me miró justo a mí y me dice '¿vos sos de acá? ¿Qué estás haciendo acá’; me quedé helado, sorprendido, es como si a cualquiera lo hablara Riquelme”, recordó Jorge Pinardi sobre la inmensidad y la felicidad que significó ese momento.

image.png

Entre los tantos VHS que guarda en su casa, tiene fresco cuando sin tener muchos medios, buscó la forma de conectarse con el histórico Juan Manuel Fangio. El piloto ya estaba retirado de las pistas y tenía un cargo muy importante, eso no fue barrera para Pinardi, que se armó de valor para encararlo. Improvisado o guionado, pero era Fangio y él se largó a la pileta.

image.png

"Conseguí el número y con esos teléfonos ladrillos que tenía le llamé a su Secretaria, le dije que era de San Juan y que si Fangio nos podía dar una nota y dijo que sí de primera. La hicimos. Lo que sí, lamento no tener registro de eso, no me quedó nada, ya que los archivos de la radio después fueron borrados", comentó el creador y el alma mater de Motores en Marcha, el programa que cada fin de semana deja su marca en este deporte tan lindo.

image.png

A través de las carreras llegué a conocer pilotos emblemáticos como Oscar Galvez, Marcos Ciani (cuando ya se habían retirado), Traverso, Jorge Omar del Río, Recalde, Copello, Gradassi, Gaston Perkins, Fangio (lo entrevisté por telefono), Emerson Fitipaldi, Reuteman, Gurí Martinez, Canapino... Y muchos mas que no los retengo ahora. Además de pilotos locales como Zunino, Cascote Juarez, Henry, Flaqué y toda la joven legión de ahora Tobias, Naranjo, Roca. A esto también las motos con Peringa Cerdera, Mario Frack, Puchi Ontiveros, Alberto Zapata

image.png

Motores en Marcha cumplió 41 años al aire. Pinardi siempre está con su micrófono en las carreras y ya es un icono del deporte motor en San Juan. Sin duda es una biblioteca del automovilismo. Guarda todos los documentos en su memoria y los refresca con una anécdota. En su casa tiene más de 700 VHS ordenados como libros en una biblioteca y los cada cuadro adorna un significado: reconocimiento a su labor, aniversario de Motores, su familia o algún que otro recuadro importante en su corazón.

image.png

JORGE PINARDI SOBRE EL PRESENTE DE TOBÍAS MARTÍNEZ EN EL TC:

"Tobías Martínez: hizo todo bien. Su familia, sus asesores... todo bien. Arrancaron con el karting, fueron dando todos los pasos, siguieron por fórmula, hicieron toda la escalera del turismo de carretera, no llegaron a ningún lado sin no haberse ganado un lugar. Un profesionalismo absoluto y una capacidad tremenda".

image.png

PINARDI Y EL EFECTO COLAPINTO: PÍCARO, ATREVIDO Y MUY CAPAZ

"Ese pibe va bien, es atrevido, es un argentino, puramente argentino. Uno lo escucha, ve que tiene una simpatía que le nace natural. De pronto apareció acá, sin plata, sin nombre, sin nadie y está dando mucho que hablar. Es un gran piloto".