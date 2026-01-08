Impactante accidente en el Dakar: dio varias vueltas, el vehículo quedó destrozado y abandonó la competencia

El Rally Dakar volvió a poner a prueba a sus competidores con un accidente de alta velocidad en la quinta etapa. El vehículo de Jesús Calleja y su copiloto Edu Blanco terminó fuera de la carrera tras sufrir un fuerte accidente que destrozó su Santana y obligó a ambos a abandonar la competencia. La pareja afrontaba una jornada positiva en el desierto cuando un bache no marcado en la hoja de ruta provocó que su auto diera varias vueltas de campana.

El hecho se produjo después del kilómetro 271, cuando Calleja y Blanco transitaban por una pista recta, cubiertos por el polvo de otros competidores. La zona, calificada como “peligro 3” en el argot del Dakar, no figuraba en el roadbook, lo que elevó el riesgo para quienes circulaban a alta velocidad.

Antes del accidente, la actuación de Jesús Calleja, conocido por su trayectoria como aventurero y presentador, y de Edu Blanco, empresario y CEO de Santana, mostraba signos de evolución. En la etapa anterior, el equipo español había logrado su mejor posición dentro de la carrera, ubicándose en el puesto 26 de la clasificación. La progresión se truncó de manera abrupta cuando el Santana impactó con fuerza en una rodera y salió disparado, volcando varias veces antes de quedar completamente destruido.

El accidente movilizó rápidamente a los equipos de rescate y a los servicios médicos del Dakar. Varios espectadores se acercaron en los primeros minutos para asistir tanto a Calleja como a Blanco, quienes lograron salir del vehículo por sus propios medios. Poco después, un helicóptero de la organización sobrevoló la zona para coordinar la asistencia y verificar el estado de salud de los ocupantes. Ambos resultaron ilesos, aunque reportaron dolores y fueron trasladados a un centro médico para realizar revisiones de rutina. “Imágenes impactantes”, escribió la cuenta oficial de la competencia en su red social X junto a un emoji de una cara sorprendida junto al video de lo acontecido en la carrera.

Según le confiaron a Infobae, ambos pilotos fueron rápidamente trasladados al centro médico para realizarle los controles pertinentes y ambos están bien. No obstante, Calleja manifestó algunos dolores en la zona de la espalada.

“Estoy ahora chequeándome con el médico por un dolor de espalda que tengo, pero no creo que sea nada serio. Estoy muy magullado, con hematomas, pero no creo que tenga nada”, manifestó más tarde Calleja en diálogo con Marca. Y luego, explicó: “Bajó Castera en el helicóptero y efectivamente vio que era un peligro tres sin marcar. Laia me ha dicho que casi se lo come, pero que como no llevaba polvo, lo pudo librar”

La jornada se desarrollaba dentro de la normalidad para el equipo español hasta el momento del accidente. El Santana se encontraba a solo 17 minutos del líder de la etapa tras superar el kilómetro 217, en una carrera que había comenzado marcada por la polémica en el orden de salida de la categoría Ultimate. La falta de advertencia sobre el obstáculo en el roadbook generó malestar entre los pilotos, sumando otro episodio a las críticas sobre la seguridad y el sistema de reposicionamiento de corredores.

El incidente de Calleja y Blanco obligó al equipo a despedirse prematuramente de la competencia, justo después de alcanzar su mejor desempeño en la edición. Mientras esperan el regreso al campamento, la organización evalúa las condiciones de la pista y el cumplimiento de los protocolos de seguridad para evitar nuevos accidentes en una de las pruebas más exigentes y peligrosas del automovilismo mundial.

En los días previos al accidente, Jesús Calleja ya había trasladado su malestar a la Federación Internacional del Automóvil (FIA) por las decisiones relacionadas con el orden de salida. Tras la segunda etapa, el piloto español se mostró crítico porque, a pesar de haber obtenido un mejor resultado que otros competidores, la organización lo obligó a largar detrás de vehículos considerablemente más lentos.

La preocupación de Calleja sobre la seguridad no era un caso aislado. Otros pilotos, como Isidre Esteve, también habían advertido a la FIA sobre los riesgos de rodar tras coches más lentos, especialmente en tramos polvorientos. El aventurero leonés llegó a plantear a los responsables del Cross Country si, en caso de accidente, la responsabilidad recaería sobre los pilotos o la propia FIA. El siniestro de la etapa 5 terminó por confirmar sus temores, al cumplirse el escenario que él mismo había anticipado días antes del incidente.

Justamente, tras el accidente, Calleja remarcó: “Esto es lo que decíamos el otro día de la FIA. Nos mete a nosotros, con coches brutales, detrás de mierdas de coches que no corren y si encima la organización te mete en un peligro que no te ponen, pues mira... esa combinación... Yo iba bastante delante y he sido el primero en caer pero ahora la organización ha puesto dos chicos con chaleco en ese punto”.