Huazihul será el único representante local en el Seven de Viña del Mar

En esta oportunidad, el certamen tendrá un total de 21 equipos participantes. Huazihul, el único de San Juan, será uno de los tres argentinos y el resto serán todos de Chile.

Con respecto a la modalidad de competencia, la organización dispuso que a lo largo del viernes se disputen los partidos de clasificación al cuadro principal. De Old Macks B, Jobs, New Lions, Old Anglonians, Los Troncos, Rucamanque, Stade Francais, Lagartos y Sporting B clasificarán cuatro equipos a la siguiente fase.

Entre sábado y domingo se jugará la fase de grupos y las rondas eliminatorias. En esta ronda ya están clasificados Huazihul (San Juan), Liceo (Mendoza), Invitación Cuyo -no ha trascendido a qué equipo cuyano se refiere, probablemente sea mendocino-, Old Boys –campeón vigente-, Old John’s, Alumni, Dobs, PWCC, Old Reds, All Brads y Sporting.

Los cuatro de la qualy se sumarán a estos para totalizar 16 equipos. La ronda inicial repartirá a cuatro equipos en cuatro zonas distintas. Los dos primeros de cada grupo accederán directamente a los Cuartos de Final de Copa Oro y Plata del domingo. Mientras que los dos restantes jugarán (el domingo) por la Copa Bronce y Copa Estímulo.

El Rojinegro sanjuanino viene entrenándose para este torneo desde hace tres meses. Y desde el Cacique confirmaron quiénes integrarán la delegación, la única de San Juan que dirá presente.

Plantel: 1- Franco Tejada, 2- Juan Pablo Reina, 3- Francisco Paternoste, 4- Esteban Guajardo, 5- José Camacho, 6- Rogelio Sánchez, 7- Manuel de la Plata, 8- Juan Basañes, 9- Willy Vega, 10- Facundo Sombra, 11- Eduardo Vargas, 12- Rodrigo Aguero, 13- Facundo Pérez y 14- Gastón Reyes.

Entrenador: Franco Tejada.

Staff: Emiliano Morales, Alejandro Molina y Facundo Platero.

Información y fotografía de archivo: Prensa Huazihul San Juan Rugby Club.