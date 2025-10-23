jueves 23 de octubre 2025

Violencia

"¿Hasta que no maten a un jugador no van a aprender?": la bronca de todo Lanús por el recibimiento violento en Chile

El micro que trasladaba al plantel Granate fue agredido en la llegada al estadio para enfrentar a Universidad de Chile, por las semis de la Copa Sudamericana. El video en redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Tras los vergonzosos actos de vandalismo en el cruce contra Independiente, un grupo de hinchas de Universidad de Chile tuvo otro acto lamentable: apedreó el micro de Lanús, que chocará ante el conjunto chileno desde las 19.00 por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

La comitiva del Granate vivió un infierno en su llegada a Santiago de Chile. Un grupo de violentos del conjunto local, que tendrá que jugar a puertas cerradas por la barbarie en Avellaneda, atacó al colectivo con proyectiles.

Uno de los piedrazos rompió el vidrio del transporte y cayó cerca de Gonzalo Pérez y el juvenil Facundo Sánchez. Eduardo Tota Salvio compartió una historia de Instagram en la que escribió: “Así nos reciben los hinchas locales. No cambiamos más, no mejoramos más. Lamentable ! Hasta que no maten a un jugador, no van a cambiar?”

Los hinchas del conjunto azul realizaron un “hotelazo” afuera del hotel Hilton de Pudahuel. No obstante, cuando el micro de sus jugadores salió rumbo al Estadio Nacional comenzaron los incidentes con los carabineros. Así, se descontroló el orden y los efectivos policiales reprimieron con gas lacrimógeno para dispersar al grupo.

Los simpatizantes del club chileno ya habían protagonizado una noche de terror contra Independiente y un cruce contra simpatizantes de Estudiantes en La Plata, en la fase de grupos de la actual edición de la Copa Libertadores.

En contrapartida, el conjunto del sur del conurbano bonaerense ya había sido víctima de la violencia en Brasil, ya que sus hinchas fueron brutalmente reprimidos en el duelo ante Fluminense en el Estadio Maracaná por los cuartos de final.

Originalmente, el partido estaba programado para las 19.00 y, de momento, no está suspendido. Además, Conmebol está pensando en un plan de emergencia para garantizar la seguridad del plantel argentino a la salida del partido, que será de noche en una zona poco iluminada de la capital chilena.

El video:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: ""¿Hasta que no maten a un jugador no van a aprender?": la bronca de todo Lanús por el recibimiento violento en Chile El micro que trasladaba al plantel Granate fue agredido en la llegada al estadio para enfrentar a Universidad de Chile, por las semis de la Copa Sudamericana. El video que compartió Toto Salvio en redes sociales. Más info en @tiempodesanjuan #chile #violenciaenelfútbol #lanus #video #tiempodesanjuan"

