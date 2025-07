Frente a una comisaría, treparon a lo "Spiderman" para robar tres costosos reflectores y dejaron sin luz a un club sanjuanino

“Han descolgado las lámparas completas, con el fierro incluido, en dos sectores diferentes del predio”, relató a Tiempo de San Juan el presidente del club, Fabián Cerezo. “La cancha quedó completamente a oscuras y nos sentimos muy perjudicados. Somos un club amateur, vivimos de las entradas y de algunas cuotas, y ahora no podemos entrenar de noche”, lamentó.

La pérdida no es solo material. El club cuenta con ocho categorías formativas y de competencia: Sub 7, Sub 9, Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 17, Reserva y Primera. “Tenemos alrededor de 150 chicos y chicas que practican todos los días. Esto afecta directamente su actividad y su lugar de contención”, explicó el dirigente.

En los últimos años, Hualilán se transformó en una institución clave para la promoción del futsal en la zona, y la falta de iluminación en su predio no solo compromete entrenamientos y partidos, sino también el desarrollo social de decenas de familias que encuentran allí un espacio de encuentro y deporte