Fernando Gago, pendiente de una infiltración para armar el once del Superclásico

Este viernes será un día clave para la conformación del once que empleará Fernando Gago en Boca para visitar a River este domingo, a partir de las 15:30, en el estadio Monumental por la Fecha 14 del Torneo Apertura. En principio, el entrenador tiene que definir la plaza disponible que dejó Edinson Cavani, desgarrado en un gemelo. La principal y natural alternativa es la de Milton Giménez, de buenas apariciones en lo que va del año. Pero el ex Banfield arrastra un esguince de tobillo derecho que lo tiene disminuido en lo físico y en esta jornada definirá si se infiltra la zona o no.